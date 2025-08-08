El fatal error de unos okupas en Valladolid: pensaban que el piso estaba vacío pero su dueña solo llevaba fuera una semana

La Policía Nacional y la Policía Local de Valladolid detuvieron en la madrugada de este viernes, 8 de agosto, a un hombre y una mujer como presuntos autores de un delito de allanamiento de morada. Los hechos ocurrieron en una vivienda del barrio de Parque Alameda, donde los propietarios, al regresar tras una semana fuera por motivos laborales, descubrieron que no podían acceder a su domicilio: la cerradura había sido cambiada y, desde el interior, respondieron personas ajenas a la familia.

El aviso a los cuerpos policiales se produjo a las 00:15 horas. A su llegada, los agentes fueron recibidos por dos personas que afirmaron llevar allí desde el 3 de agosto, creyendo que la vivienda estaba deshabitada. Sin embargo, la presencia de pertenencias personales, correspondencia a nombre de los dueños y el testimonio de varios vecinos confirmaron que se trataba de una ocupación ilegal.

Durante la intervención, los detenidos profirieron amenazas e insultos tanto hacia los vecinos como hacia la propietaria de la vivienda, mientras eran trasladados por los agentes. La puerta de entrada fue finalmente cerrada con las llaves correspondientes a la nueva cerradura, que los propios ocupantes entregaron antes de su salida.

Tras su detención, el hombre y la mujer fueron puestos a disposición judicial, quedando en libertad con cargos y a la espera de juicio. El suceso ha generado inquietud en la zona, donde algunos residentes han expresado su preocupación ante la facilidad con la que se produjo el acceso indebido a la vivienda.