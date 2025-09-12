Castilla y León pone sus ojos en los turistas canadienses

Castilla y León quiere seguir abriendo mercados para atraer nuevos turistas extranjeros, y este año pone sus ojos en Canadá.

De hecho, la Asociación de Agentes de Viajes (ACTA) Canadienses celebrará su Conferencia anual en León durante los días 28 y 29 de octubre de 2025. Este evento estará dirigido a profesionales del sector turístico canadiense y se configura como una oportunidad clave para la promoción de Castilla y León y de España como destino turístico de referencia en el mercado.

La Convención anual de ACTA es uno de los eventos más importantes del sector turístico en Canadá y tiene un gran impacto en la industria turística de España. Se espera que asistan entre 130 y 150 agentes de viajes canadienses, así como prensa especializada. La Consejería de Turismo de España en Toronto participará en esta actividad tan relevante para el mercado emisor canadiense, que cuenta con la colaboración de la Junta de Castilla y León.

La celebración de este evento en la ciudad de León supondrá una puesta en valor para la ciudad y también una oportunidad para la promoción de la Comunidad, ya que los agentes visitarán otros destinos de Castilla y León en viajes de familiarización organizados tras finalizar la convención. Esta experiencia directa con el destino servirá para fortalecer la presencia de Castilla y León en las estrategias de comercialización de los operadores turísticos canadienses y, en consecuencia, atraer un mayor número de visitantes procedentes de Canadá en el futuro.

Durante su estancia, los agentes de viajes conocerán de primera mano la riqueza patrimonial, cultural y gastronómica de la Comunidad, lo que contribuirá a su inclusión en futuras recomendaciones y paquetes de viaje dirigidos al turista canadiense.

El impacto de este evento se traducirá en un mayor reconocimiento de León y de Castilla y León como destinos de interés para los viajeros canadienses, un mercado caracterizado por su alto nivel de gasto y su interés en experiencias auténticas y de calidad.