La UCAV y la Universidad de Lodz organizan una nueva jornada del proyecto europeo ‘AIdesignTEX’

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) y la Universidad de Lodz (Polonia) han celebrado una nueva jornada del proyecto ‘AldesignTEX’. La cita ha llevado el título ‘International Conference on Circular Economy and New Technologies Applied to the Textile Sector’. Este proyecto, financiado por la Comisión Europea, tiene como objetivo principal desarrollar nuevas tecnologías relacionadas con la Inteligencia Artificial que impulsen la economía circular en el sector textil.

La jornada ha contado con diez exposiciones online realizadas por varios miembros de estas universidades. En ellas se han abordado cuestiones relacionadas con la salud, el comportamiento del consumidor, las nuevas tecnologías, la economía rural o las plataformas digitales de compra y venta, entre otras. El encuentro también ha permitido constatar la evolución del proyecto.

‘AIdesignTEX’ tiene como socios, además, a las universidades de Gante (Bélgica) y Stavanger (Noruega). Las sesiones se han dirigido a todo el equipo del proyecto, a investigadores y a todas aquellas personas interesadas en profundizar en las temáticas abordadas.

Esta última cita ha contribuido a los propósitos de difusión, concienciación, formación e investigación sobre la sostenibilidad en el sector, así como a vincular el trabajo de las instituciones académicas con las aplicaciones prácticas.