Una ciclogénesis pone en alerta por nevadas estas zonas de Castilla y León

La ciclogénesis que estos días está muy presente en España ha puesto en alerta varias zonas de Castilla y León, este jueves 20 de noviembre, según ha anunciado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que provocarán nevadas en zonas de montaña, principalmente del norte y este. Por la tarde, nevadas en el resto de zonas de Burgos. Además, la cota de nieve bajará de los 1100 a los 600 metros.

Tampoco se descartan bancos de niebla matinales en cotas altas, y predominarán cielos nubosos con intervalos nubosos en el tercio oriental y zonas de montaña con precipitaciones débiles en general, más intensas y persistentes en el extremo norte. En el resto intervalos nubosos o poco nuboso, sin descartar alguna precipitación débil y aislada.

También AEMET anuncia heladas débiles o localmente moderadas en zona de montaña, así como viento del noroeste y norte, flojo o moderado. En lo que se refiere a las temperaturas, las mínimas sufrirán pocos cambios o en ligero ascenso en mesetas del centro y máximas en ligero descenso.

Las temperaturas mínimas en las ciudades de la Comunidad oscilarán entre los -1 grados de Ávila y Burgos; los cero de Salamanca; el grado de León, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid; y los dos grados de Valladolid.

Por su parte, las temperaturas máximas en las capitales de provincia de Castilla y León los termómetros se situarán entre los seis grados de Ávila y Segovia; los siete de Burgos, León y Soria; los ocho de Palencia; los nueve de Salamanca y Valladolid; y los 10 grados de Zamora.