Tiempo
Una ciclogénesis pone en alerta por nevadas estas zonas de Castilla y León
La cota de nieve baja hasta los 600 metros en la Comunidad
La ciclogénesis que estos días está muy presente en España ha puesto en alerta varias zonas de Castilla y León, este jueves 20 de noviembre, según ha anunciado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que provocarán nevadas en zonas de montaña, principalmente del norte y este. Por la tarde, nevadas en el resto de zonas de Burgos. Además, la cota de nieve bajará de los 1100 a los 600 metros.
Tampoco se descartan bancos de niebla matinales en cotas altas, y predominarán cielos nubosos con intervalos nubosos en el tercio oriental y zonas de montaña con precipitaciones débiles en general, más intensas y persistentes en el extremo norte. En el resto intervalos nubosos o poco nuboso, sin descartar alguna precipitación débil y aislada.
También AEMET anuncia heladas débiles o localmente moderadas en zona de montaña, así como viento del noroeste y norte, flojo o moderado. En lo que se refiere a las temperaturas, las mínimas sufrirán pocos cambios o en ligero ascenso en mesetas del centro y máximas en ligero descenso.
Las temperaturas mínimas en las ciudades de la Comunidad oscilarán entre los -1 grados de Ávila y Burgos; los cero de Salamanca; el grado de León, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid; y los dos grados de Valladolid.
Por su parte, las temperaturas máximas en las capitales de provincia de Castilla y León los termómetros se situarán entre los seis grados de Ávila y Segovia; los siete de Burgos, León y Soria; los ocho de Palencia; los nueve de Salamanca y Valladolid; y los 10 grados de Zamora.
