Cientos de leoneses corren por la vida en la duodécima edición de la carrera organizada por Alcles

Varios cientos de personas secundaron este sábado 20 de septiembre la duodécima edición de la Carrera Solidaria Corre por la Vida que organiza la Asociación Leonesa con las Enfermedades de la Sangre, Alcles, y cuya recaudación se destina íntegramente a ayudar a pacientes hematológicos.

Para ello, cada inscripción se acompaña de un donativo de siete euros por participante, mientras que los organizadores repartieron a cada inscrito una camiseta técnica, una mochila y un dorsal para participar en un sorteo de regalos por cortesía de los colaboradores y patrocinadores.

La prueba arrancó esta mañana en el entorno de la plaza de San Marcos, con un recorrido de 6,6 kilómetros por la ribera del río Bernesga, a su paso por la ciudad de León, por ambas márgenes, hasta regresar al lugar de inicio. Además, también contó con una prueba para andarines, donde el recorrido se acortó a la mitad, es decir, 3,3 kilómetros.