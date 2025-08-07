Los cinco excelsos vinos de la bodega ribereña más laureada en la Guía Peñín 2025

Territorio Luthier vuelve a romper moldes y batir récords en la Guía Peñín 2025, consolidándose como la bodega de la Ribera del Duero con más vinos por encima de los 95 puntos, y refrendando su posición de referente innovador y singular de la denominación.

La carrera meteórica de Territorio Luthier en los Premios Peñín sigue imparable. La edición 2025 de la renombrada Guía Peñín consagra a Territorio Luthier como la bodega más disruptiva del año, gracias al número excepcional de vinos presentados y la singularidad de cada uno, situando a este proyecto ribereño en la cima de la excelencia vitivinícola nacional.

Territorio Luthier reafirma así su liderazgo en el panorama nacional, a la cabeza en número de vinos sobresalientes y con el respaldo de la crítica internacional más exigente, culminando un año histórico para la bodega más revolucionaria de la Ribera del Duero.

Cinco vinos por encima de 95 puntos

Territorio Luthier se corona como la bodega de la Ribera del Duero más laureada del año en la Guía Peñín 2025, al ser el único proyecto de la denominación que consigue situar el mayor número de vinos por encima de los 95 puntos en la prestigiosa publicación.

Cinco vinos de los once presentados han superado esta marca, aunque cabe recordar que todos ellos han alcanzado puntuaciones por encima de 90: Luthier Compás CVC 1 (96 puntos); Territorio Luthier Blanco de Guarda Reserva 2022 (98 puntos); Territorio Luthier Clarete de Guarda Reserva 2020 (95 puntos); Hispania Clarete Gran Reserva 2021 (96 puntos); y Luthier Gran Reserva 2016 (96 puntos).

Este récord histórico es fruto de un trabajo incansable en viñedo y bodega, el compromiso con prácticas sostenibles y una filosofía basada en la autenticidad y la excelencia, según informan fuentes de la bodega, desde donde destacan la "inédita" proyección internacional que están logrando la historia reciente de la Ribera del Duero, y que confirman a Territorio Luthier como líder innovador y referente de la nueva ola de grandes vinos españoles.

Mejor blanco de Ribera del Duero

La apuesta firme por la elaboración de vinos blancos singulares en una denominación histórica para los tintos ha dado sus frutos. En la edición 2025 de la Guía Peñín, la bodega ribereña ha sido distinguida con el premio al mejor vino blanco de la Ribera del Duero para Territorio Luthier Blanco de Guarda Reserva 2022, un hito que reafirma su carácter pionero y su capacidad de romper moldes dentro de la DO.

Este vino blanco, creado a partir de una meticulosa selección de variedades autóctonas y bajo el máximo respeto al terroir, trasciende los estándares convencionales y se consolida como ejemplo de calidad, complejidad y frescura, abriendo camino a una nueva era para los vinos blancos de la región y situando a la bodega en la vanguardia de la innovación ribereña.

Puntuaciones Guía Peñín 2025

Tintos

Luthier Compás CVC 1 – 96 puntos

Luthier Gran Reserva 2016 – 96 puntos

Territorio Luthier Reserva 2020 94 puntos

Hispania 2022 tinto – 94 puntos

Lara O tinto 2022 – 93 puntos

Blancos

Territorio Luthier Blanco de Guarda Reserva 2022 – 98 puntos

Territorio Salvaje Blanco 2018 – 94 puntos

Hispania blanco 2022 – 93 puntos

Claretes

Hispania Clarete Gran Reserva 2021 – 96 puntos

Territorio Luthier Clarete de Guarda Reserva 2020 – 95 puntos