Morala da respuesta a la demanda de aparcamientos en Flores del Sil

La localidad leonesa de Ponferrada cuenta desde hoy con un nuevo aparcamiento situado al lado del Centro de Salud Ponferrada III, en Flores del Sil, que suma 93 nuevas plaza hasta un total de 150.

El aparcamiento dispone de 80 plazas en batería, 10 en línea y tres para vehículos de personas con discapacidad. Además se ha mejorado la recogida de aguas pluviales, se ha pintado el espacio y se ha mejorado la iluminación, para dar servicio a los vecinos del barrio y distintos edificios públicos, como el centro de salud, el instituto Europa, el centro de día de Alzheimer Bierzo, la residencia de mayores e, incluso, la Delegación de la Junta de Castilla y León, que se encuentra en las proximidades.

“Es una de esas obras que beneficia a los ciudadanos", decía el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, quien avanzaba que pronto se presentará la intervención que se hará en el espacio que ocupaban las antiguas carboneras de la MSP.

Una actuación que, según apuntaba el regidor, servirá para mejorar ese espacio y ponerlo en servicio para uso y disfrute de los vecinos.

En cuanto al nuevo centro de salud de la parte alta de la ciudad, que debe construirse, Morala apuntaba también que se dará un impulso después de las fiestas de La Encina.

Campanas

Por otro lado, Morala se refería a la sentencia del Juzgado de Astorga que condena a la Diócesis a rebajar el volumen de los sonidos de campanas de laiglesia de San Ignacioque por ahora permanecen silenciadas como medida cautelar mientras se resuelve el recurso.

El alcalde ponferradino considera que las ampanas deben sonar, pero “respetando los límites legales y la salud d elas personas", afirmabaa, en alusión a los 70 toques diarios que tenían las campanas de San Ignacio, algo que a su juicio resulta “dañino”.