Los clientes de Mercadona en Castilla y León donan 162.230 euros al Banco de Alimentos en la Gran Recogida

Los castellanos y leoneses vuelven a demostrar su solidaridad y a respaldar la "Gran Recogida". Así lo demuestra el balance elaborado por Mercadona, que señala que en Castilla y León, los clientes de los 63 supermercados participantes donaron 162.230 euros, que transformados en alimentos de primera necesidad equivaldría a unos 131.718 kilos.

En general las 1.589 tiendas de Mercadona que se sumaron a la Gran Recogida de los Bancos de Alimentos, organizada por la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) del 07 al 16 de noviembre, recaudaron un total de 1.693.836 euros gracias a la solidaridad de sus clientes. Por parte de Mercadona, como cada año, se hará una aportación a esta iniciativa solidaria, que ascenderá a 240.500 euros.

Cabe recordar que Mercadona lleva años colaborando con la FESBAL en esta iniciativa solidaria y aboga por la modalidad de donación monetaria en caja porque permite a los Bancos de Alimentos comprar los productos que necesiten, en las cantidades que precisen y en el momento que los necesiten, ya que disponen de todo un año para canjear la donación.

“De este modo, se consigue atender de forma más precisa y eficiente a los beneficiarios finales. Se trata de un sistema totalmente seguro, ya que la donación se convierte en saldo directo para los Bancos de Alimentos”, destaca Jesús Sánchez, gerente de Acción Social de Mercadona.

Además, Mercadona aboga por esta modalidad de donación monetaria porque es más sostenible, ya que reduce el transporte, la clasificación y el almacenaje innecesario, logrando que la ayuda llegue antes, mejor y con un menor impacto ambiental. Asimismo, ofrece ventajas fiscales a los donantes, ya que las donaciones quedan reflejadas en el ticket de compra y pueden desgravarse en la declaración de la renta.