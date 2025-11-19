La Comisión de los Caminos de Santiago reconoce como “Tradicional” el Camino Castellano-Aragonés

La Comisión de los Caminos de Santiago por Castilla y León ha acordado incluir oficialmente el Camino de Santiago Castellano-Aragonés como «Camino Tradicional», un paso decisivo que se produce después de que las Cortes aprobaran por mayoría absoluta la propuesta presentada por Soria ¡YA! para impulsar y proteger este itinerario de 237 kilómetros que une Gallur (Zaragoza) con Santo Domingo de Silos (Burgos), atravesando la provincia desde Ágreda hasta San Leonardo.

El pasado lunes 17 de noviembre, el propio consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, trasladó personalmente a los procuradores de Soria ¡YA! la inclusión del Camino Castellano-Aragonés como “Tradicional”, confirmando así la aplicación efectiva del acuerdo promovido por la plataforma.

La iniciativa, defendida por Soria ¡YA! hace un año en la Comisión de Cultura de las Cortes, reclamaba que el Camino Castellano-Aragonés fuese incorporado al Sistema de Patrimonio Cultural “Los Caminos a Santiago”, que apareciera en todas las publicaciones oficiales de la Junta y que se integrara en la planificación y gestión del conjunto de rutas jacobeas. El respaldo parlamentario unánime permitió activar el proceso que ahora culmina con su reconocimiento como “Camino tradicional” y dando un espaldarazo a la labor que viene realizando la Asociación Soriana de Amigos del Camino de Santiago.

Soria ¡YA! considera que esta decisión corrige una situación injustificada, ya que este itinerario cuenta con valores históricos, culturales y paisajísticos equiparables a los de otras rutas jacobeas de la comunidad, pero hasta ahora carecía del estatus institucional necesario para su adecuada protección, señalización y promoción.

La plataforma insta a la Junta de Castilla y León a poner en marcha sin demora las actuaciones derivadas de esta declaración: señalización homogénea, actualización de la información pública, mantenimiento del trazado y coordinación con los municipios por los que discurre. Soria ¡YA! subraya que este reconocimiento no puede quedarse en un trámite administrativo y debe traducirse en proyectos reales que refuercen el patrimonio y el desarrollo del territorio.