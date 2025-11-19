Los autónomos se echarán a la calle el día 30 para protestar contra el Gobierno bajo el lema "Autónomos asfixiados, basta ya"

Trabajadores por cuenta propia de toda España, unidos en la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos, han convocado una manifestación nacional el próximo día 30 para denunciar la "precariedad" en la que se ven obligados a trabajar bajo el lema "Autónomos asfixiados, basta ya". Los autónomos quieren mostrar con estas reivindicaciones su precaria situación laboral y reclamar unas “condiciones dignas de trabajo”

Durante la manifestación principal que se celebrará en Madrid se leerá el "Manifiesto Nacional de los Autónomos", en el que se denunciarán el incremento de costes y cuotas pese a la caída de ingresos; la falta de protección social equiparable a la de los asalariados; el retraso en la aplicación de la exención del IVA para autónomos que facturen menos de 85.000 euros; la burocracia “asfixiante” que impide cobrar ayudas o facturar con normalidad y la desaparición acelerada del comercio local.

En la capital de España, la marcha partirá a las 11:00 de la mañana desde Plaza de España, avanzará por calle Mayor, Plaza de la Villa, calle Bailén, Plaza de Oriente, calle Arenal y culminará en la Puerta del Sol, en la que tendrá lugar la lectura del manifiesto.

En otras capitales españoles también se celebrarán actos de protesta. Así, Bajo el lema 'Por unas condiciones dignas de trabajo', en Murcia la marcha partirá a las 11.00 horas desde Trapería y discurrirá por calle Escultor Nicolás Salzillo, Plaza Cardenal Belluga, calle Apóstoles, Plaza Cristo de la Salud, calle Eulogio Soriano, Plaza Ceballos, calle Ceballos y Paseo Teniente Flomesta, y culminará en la Glorieta de España, donde tendrá lugar la lectura del manifiesto

La Plataforma es un movimiento ciudadano que de define como "independiente, sin partidos y sin ánimo de lucro, constituido para dar voz al colectivo autónomo ante una situación insostenible".