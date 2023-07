Compromiso "inquebrantable" con los ganaderos frente a la tuberculosis bovina

La polémica surgida hace unas semanas en el sector ganadero, sobre todo en Salamanca, a cuenta de las medidas de flexibilización aprobadas por la Junta en los controles de los animales frente a la tuberculosis bovina, que el Gobierno contrarrestó limitando el movimiento de ganado bovino en Castilla y León para evitar poner en riesgo el nivel sanitario de la cabaña ganadera española y comunitaria provocando un colapso y el caos entre los ganaderos del sector, ha vuelto a surgir este jueves después de los reproches lanzados desde Bruselas a Castilla y León por no haber informado en tiempo y forma acerca de los cambios de la normativa que afectaron a los saneamientos de dicha cabaña.

Una falta de información que la propia Junta de Castilla y León ha reconocido hoy en boca del portavoz Carlos Fernández Carriedo, que ha asegurado que no informaron de esta cuestión a Europa porque solo notifican aquello que creen que deben notificar, si bien desde el Gobierno regional han vuelto a mostrar su compromiso con este sector y que siempre estarán de su lado.

Lo decía también este jueves el vicepresidente Juan García-Gallardo, de Vox, precisamente en Salamanca, donde más problemas ha habido con este asunto, al reafirmar su compromiso "firme e inquebrantable" con los ganaderos españoles, en general, y con los de Castilla y León y Salamanca, en particular, a pesar de los reproches que puedan llegar desde la Unión Europea.

"Estaremos siempre del lado de los ganaderos, tantas veces castigados por las instituciones comunitarias con normativas que no se ajustan a su realidad y también por un programa nacional de erradicación de la tuberculosis que no se ajusta a sus necesidades”, afirmaba el número dos del Gobierno regional, mientras apuntaba que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, en manos de su partido, "está actuando con medidas de flexibilización para ayudar a los ganaderos a garantizar la seguridad alimentaria y ajustarnos a sus necesidades para no tener que sacrificar reses de manera indiscriminada y ofrecerles alternativas, pero siempre del margen que deja la ley y con respeto al orden”.

Fernández Carriedo, por su parte, aseguraba también tras el Consejo de Gobierno de este jueves que la Junta trabaja "siempre en el cumplimiento de esta normativa europea" y defendía que la Comunidad, gracias al trabajo llevado a cabo en los últimos años, ha logrado ser uno de los territorios con menor prevalencia de la tuberculosis bovina.

Y respecto a la guía veterinaria sobre saneamiento ganadero que anunció hace unas semanas, basada en la normativa vigente -ya sin la modificación ordenada por Agricultura-, Carriedo avanzaba que se publicó y que se ha distribuido entre los profesionales sanitarios. "Se está aplicando con cierta normalidad y está siendo útil por las dudas que aclara", finalizaba.

La utilidad de Vox

Por otro lado, García-Gallardo se refería a las elecciones de este 23 de julio, en plan canícula por la gracia de Sánchez, para reivindicar la fortaleza de Vox que se "palpa" en las calles en todos los actos que están teniendo. En este sentido, rechazaba de plano lo que predijo ayer el CIS de Tezanos, de que Vox no iba a sacar ningún diputados el 23-J perdiendo así los seis que ha tenido en la legislatura pasada, denunciaba que el CIS es un medio de intoxicación que está usando Sánchez a su antojo y en su beneficio con el dinero de todos los españoles, y reivindicaba la "utilidad" de Vox.

Al respecto, señalaba que los gobiernos de Vox son “útiles para el común de los españoles”, tanto en la oposición, como en el Congreso de los Diputados, “presentando iniciativas parlamentarias y recursos ante el Tribunal Constitucional, yendo a los tribunales para que se juzgue a los golpistas catalanes”, pero también en los gobiernos regionales, como el de Castilla y León.

Así defendía los buenos datos del paro en la Comunidad, "fruto de unas políticas activas de empleo inteligentes" por parte de la Consejería de Indusrria, Comercio y Empleo que dirige su partido, "de estar cerca de los empresarios, de saber, en definitiva, cuáles son las necesidades del mercado de trabajo y actuar en consecuencia y con responsabilidad”.

Asimismo, tendía la mano al Partido Popular donde puedan llegar a acuerdos en toda España. “Creo que estamos actuando con inteligencia y con alturas de miras y es el PP el que debe decidir si, en aquellos lugares donde aún no se han llegado a acuerdos, quiere gobernar con Vox o si quiere seguir tendiendo la mano al PSOE de las peores prácticas democráticas", finalizaba.