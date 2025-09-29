La conexión por autovía entre Ávila y Valladolid desechada por Puente acaba en la Justicia

La Diputación de Ávila acudirá a la vía judicial para reclamar el proyecto de conexión por autovía de Ávila con Valladolid, después de que el pasado abril el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible diese carpetazo a la iniciativa y se decantara por un redactar un nuevo estudio informativo que mejore la actual N-403 con un tercer carril en algunos tramos.

Este paso se produce después de agotar la vía administrativa, que se ha resuelto con el rechazo del recurso de reposición planteado en su día, según ha dado a conocer este lunes, tras la Junta de Gobierno Provincial, el portavoz del equipo de gobierno en la institución, el popular Juan Carlos Sánchez Mesón.

Según informó en su momento el departamento de Óscar Puente, la decisión adoptada pretende "incrementar la seguridad vial y los tiempos de recorrido", al tiempo que "reducir los costes de transporte de una manera eficiente y viable".

Agotada la vía administrativa, la Diputación de Ávila, como anunció en su día su presidente, Carlos García, ha decidido recurrir a la justicia ordinaria mediante la presentación de un recurso contencioso administrativo contra la decisión del Gobierno, de renunciar al proyecto de desdoblamiento de la N-403 entre Ávila y la Autovía del Noroeste -25 kilómetros-.

Esta decisión ha sido adoptada en el seno de la Junta de Gobierno Provincial, donde este planteamiento no ha contado con la unanimidad de todos los grupos, si bien Mesón no ha desvelado cuál de ellos se ha desmarcado