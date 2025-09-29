Narbona arremete contra la Junta por su gestión forestal

Los socialistas de Burhos han dado inicio al nuevo curso político con una reunión interparlamentaria en el Salón Rojo del Teatro Principal de la capital burgalesa, que ha contado con la presencia de la presidenta del partido del puño y la rosa, la ex ministra Cristina Narbona, que ha dado una conferencia sobre emergencia climática y reto demográfico.

Un acto que ha congregado a socialistas de la provincia como Daniel de la Rosa, secretario de Organización del PSOE en castilla y León; la alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando; o la ex portavoz del PSOE y diputada, Esther Peña.

Narbona ha exigido al Partido Popular que "deponga" su actitud negativa, reconozca "sus enormes deficiencias" y negocie con el Gobierno central la propuesta de pacto de Estado frente a la emergencia climática, puesto que España es ya uno de los países más castigados por los efectos del cambio climático.

Narbona ha asegurado que al PSOE le parece "extremadamente urgente" abordar el cambio climático, que es una realidad que en España se deja sentir en incendios forestales, olas de calor y lluvias torrenciales, ha insistido en declaraciones a los medios antes de participar en la apertura del curso político del PSOE de Burgos.

Ha lamentado que la propuesta del pacto de Estado no solo haya sido recibida por el PP con "críticas e ironías", sino que los 'populares' se hayan negado a sentarse a hablar con la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y ni siquiera hayan concretado si van a acudir a la convención que se celebrará en Ponferrada (León) los días 13 y 14 de octubre.

"Primero han denegado la invitación a sentarse con la vicepresidenta de Transición Ecológica. Ya se han sentado la práctica totalidad de los grupos parlamentarios. Y estamos pendientes de saber si van a venir a la convención que se celebrará en Ponferrada. Sobre eso, todavía lo que no tenemos es una respuesta", ha asegurado.

Cristina Narbona ha exigido al PP que "deponga" su actitud negativa, se siente a negociar con propuestas, y además ha considerado "muy deseable" que reconozca sus "enormes deficiencias", que se han hecho evidentes este verano en una Castilla y León asolada por los incendios forestales.

Ha criticado que el PP se haya dedicado a tratar de culpar al Gobierno de España, cuando las competencias en prevención y extinción de incendios y en protección civil son de las comunidades autónomas, y ha acusado de "irresponsable" al gobierno popular de Castilla y León.

Considera una irresponsabilidad haber contratado desde el desempleo a personal para los servicios de extinción de incendios, personas que han expuesto su vida en condiciones precarias, ha incidido, y ha exigido a la Junta avanzar en un operativo con condiciones dignas, remuneración estable y formación.

"Castilla y León deja muchísimo que desear porque está a la cola de todas las comunidades autónomas en las cuestiones que tienen que ver con la prevención y la extinción de incendios forestales, pero imagino que también en la prevención de inundaciones u olas de calor", ha afirmado.

La presidenta del PSOE ha incidido en que, en España, el cambio climático se ha acelerado, con fenómenos extremos cada vez más frecuentes y graves, de ahí la importancia de abordar el conjunto de medidas que quiere implementar el Gobierno a través del pacto de Estado para evitar que se repita el sufrimiento vivido este verano en Castilla y León con los incendios forestale