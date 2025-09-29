La Junta completa la implantación del transporte gratuito en autobús: rutas, requisitos, cómo obtener la tarjeta...

Llegó el día "D" marcado por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital para completar la implantación de la gratuidad en el transporte metropolitano e interurbano autonómico de viajeros por carretera con la incorporación de las rutas que faltaban para alcanzar las 2.610 en toda la Comunidad.

Será este martes 30 de septiembre cuando ya estén todos los trayectos operativos, consolidándose así como un modelo único en España que acerca un servicio gratuito, digital y universal a todos los castellanos y leoneses.

El departamento que dirige José Luis Sanz Merino ha ido desarrollando este sistema de forma gradual, incorporando las rutas de manera progresiva y ordenada desde el 1 de septiembre en las áreas metropolitanas de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid, junto con 201 rutas interurbanas en Ávila, Palencia, Soria y Zamora, y la incorporación progresiva de nuevas líneas el 15 de septiembre, hastasu total y completo desarrollo que llega este martes con todas las rutas autonómicas incluidas en el sistema.

La Junta de Castilla y León se ha mostrado sensible con los usuarios habituales del transporte metropolitano, garantizando que los bonos actuales sigan conviviendo con la Tarjeta Buscyl Digital en un periodo transitorio hasta la implantación total de los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS).

Por provincias la distribución es la siguiente: Ávila (199), Burgos (323), León (550), Palencia (263), Salamanca (345), Segovia (174), Soria (148), Valladolid (298) y Zamora (310).

"Esta medida supone un paso decisivo hacia la digitalización completa del transporte de viajeros", destacaba el consejero durante su visita a la primera de estas paradas en la localidad segoviana de La Lastrilla, donde asegurana que la gratuidad del transporte público no solo es una medida socialmente justa, sino también una apuesta por el equilibrio territorial y por acercar el servicio a cada vecino, "sin importar dónde viva”.

Sanz Merino ponía en valor también que estas infraestructuras son "clave" para la implantación efectiva de la Tarjeta Buscyl, ya que permite acceder a información en tiempo real sobre rutas. “Estamos garantizando que cualquier ciudadano, incluso en las zonas rurales más alejadas, pueda beneficiarse del transporte público gratuito con las mismas condiciones que quien vive en una capital”, afirmaba, mientras desvelaba que a día de hoy se han enviado ya 340.000 tarjetas a los usuarios para que puedan viajar de manera gratuita con Buscyl.

Además, se implantarán un total de 120 marquesinas inteligentes que cuentan con una estructura de acero inoxidable, con cerramiento parcial. Además de con un software que estará conectado al Sistema Central JCyL, tiene una pantalla informativa para que el usuario tenga actualizada la situación de la ruta, al contar con alimentación a través de un panel solar.

Por provincias, la distribución se realiza en las áreas de transporte metropolitano de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid con la instalación de 24 en cada provincia, en los municipios de más de 500 habitantes.

La inversión total del sistema, que incluye paradas, marquesinas y tótems, alcanza los 12,15 millones de euros, financiados con Fondos Europeos Next Generation y fondos propios de la Junta.

Con este proyecto, la Junta de Castilla y León reafirma su compromiso con una movilidad eficiente, universal y conectada, que contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas, favorecer la cohesión territorial y aprovechar de forma transformadora los fondos europeos.

La Consejería mantiene abierto el proceso de solicitud, con prioridad al canal digital a través de la página web. De manera sencilla y telemática, cualquier ciudadano empadronado en Castilla y León puede obtener su tarjeta en formato digital con un código QR listo para usar en un plazo de menos de una semana, un trámite más ágil que la solicitud en papel.

En caso de no disponer de correo electrónico, la tarjeta se envía también en formato físico por correo postal, garantizando la cobertura a toda la población.