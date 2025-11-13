Confirman 20 años de prisión para la auxiliar que mató a una anciana en León en 2022

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha ratificado la pena de 20 años de prisión para la auxiliar de enfermería de la Residencia Virgen del Camino de León por el asesinato con alevosía de una anciana de 98 años en el verano de 2022.

El Tribunal ha estimado parcialmente el recurso presentado por la defensa de la sanitaria contra la sentencia de la Audiencia Provincial, y ha rebajado la indemnización por daño moral, en una resolución contra la que cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Queda ratificada así la sentencia de la Audiencia Provincial tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular el pasado 13 de mayo, que por mayoría consideró probado que la auxiliar, antes de terminar su turno, golpeó en la cabeza y zarandeó a la víctima cuando tenía que acostarla tras la cena.

La agresión fue advertida por una compañera al escuchar a la anciana gritar, hechos que se pusieron en conocimiento de la directora, quien recomendó a la auxiliar de enfermería irse a su casa hasta que se esclareciera lo ocurrido.

Antes de marcharse, la condenada accedió al cuarto de Enfermería y cogió un bolígrafo de insulina para posteriormente administrarle a la anciana la dosis que acabó con su vida varios días después en el Hospital de León.

Dado que la víctima padecía demencia y necesitaba ser asistida, por lo que su estado de vulnerabilidad le impedía defenderse, el jurado determinó que la acusada procedió con alevosía.