Cuatro personas, en estado crítico por graves quemaduras en los incendios de León y Zamora

Cuatro de las personas afectadas por los incendios de León y Zamora permanecen en estos momentos en estado crítico por quemaduras en su cuerpo.

Se trata de una mujer de 56 años, con el 50 por ciento de superficie corporal quemada, y un varón de 64 años, con el 35 por ciento afectado, que fueron trasladados la pasada noche a la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid desde el Complejo Asistencial de Zamora.

Además, otro varón de 36 años, con una afectación del 50 por ciento, fue trasladado anoche desde el Complejo Asistencial Universitario de León, mientras que otro hombre de 37 años se encuentra en la UCI del Complejo Asistencial Universitario de León, con quemaduras en el 85 por ciento del cuerpo pendiente de su traslado.

Otro hombre de 80 años ha sido trasladado hoy desde el Complejo Asistencial de Zamora ya que presenta pronóstico grave, con el 15 por ciento de superficie corporal quemada, mientras que una mujer de 77 años, atendida en la UCI del Complejo Asistencial de Zamora, está estable dentro de la gravedad, y otro hombre de 78 años, atendido en el Complejo Asistencial Universitario de León, presenta quemaduras en el 17 por ciento de su cuerpo, pendiente también de su traslado a la unidad de referencia regional, con sede en Valladolid.

Además, han sido atendidos ocho heridos de carácter leves en Atención Primaria: un varón de 27 años en el PAC Carballeda (Zamora) y siete personas en el Centro de Salud de Tábara. Y las ambulancias de Sacyl han ayudado también a evacuar a 58 personas desde su localidad o residencias de ancianos a otras residencias o albergues, en colaboración con el operativo de rescate.

Carreteras cortadas

Por otro lado, la Dirección General de Tráfico (DGT) informa hoy de que están cortadas a la circulación trece carreteras secundarias por los incendios desatados en los últimos días en las provincias de Zamora, León y Palencia, debido a la presencia de humo y polvo.

En concreto, se impide el paso en la provincia de Zamora por la ZA-P- 2434 (entre Abejera y Sarracín de Aliste), la ZA-P-1511 (enre Alcubilla de Nogales y Fuente Encalada), la ZA-P-254 (entre Benavente y Rosinos de Vidriales), la ZA-P-2433 (entre Puercas y Ferreruela de Tábara), la Z-111 (a la altura de Cubo de Benavente), la ZA-902 (entre San Martín de Tábara y Losacio) y la ZA-110 (entre Rosinos de Vidriales y Fuente Encalada).

En el caso de León, según la información consultada por la Agencia Ical, el corte total afecta a las vías LE-133 (entre Valdeviejas y Santiago Millas), la LE-125 (entre La Bañeza y Torneros de la Valduerna) y la LE-110 (entre Castrocalbón y Calzada de la Valdería).

Por último, el incendio de Resoba, en la provincia de Palencia, provoca que la circulación esté interrumpida en la PP-2113 (entre El Campo y Lores), la PP-2116 (entre San Salvador de Cantamuda y El Campo) y la PP-2114 (entre San Salvador de Cantamuda y Lebanza).