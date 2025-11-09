Cuatro zonas de Castilla y León, en el "top diez" de las más frías de España esta madrugada

Madrugada heladora en varios puntos de Castilla y León ha amanecido bajo cero este domingo en algunos puntos de la comunidad, especialmente en cuatro, que han estado entre las diez temperaturas mínimas registradas en el país.

El lugar más frío de la comunidad ha sido el abulense Puerto del Pico, con -5,4 grados, seguido de Cuéllar (Segovia), con -4,3 grados.

Además, según los datos de la web de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en la pequeña localidad de Robleda-Cervantes, en la comarca zamorana de Sanabria, los termómetros han marcado -2,9 grados.

Y también se ha situado entre las más frías de España en lo que va de jornada la localidad leonesa de Lagunas de Somoza, con -2,8 grados.

La mínima la han marcado la localidad cántabra de Reinosa y Cap de Vaqueira, en Lleida, con -5,5 grados en ambos casos; seguidas de esos -5,4 del Puerto del Pico.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo una jornada marcada por tiempo anticiclónico, con cielos poco nubosos o despejados, en la mayor parte de la Península, aunque durante la segunda mitad del día un frente dejará nubosidad en el tercio norte con algunas lluvias.

La previsión habla de que el día amanecerá poco nuboso con predominio de las nubes altas, con brumas y nieblas durante la mañana en amplias zonas de la meseta, que se irán disipando al mediodía.

Durante la tarde aumentará la nubosidad en el noroeste, donde serán probables algunas precipitaciones débiles y dispersas al final del día.

Las temperaturas máximas bajaránligeramente aunque se mantendrán entre los 14 y 15 grados en toda la comunidad, aunque en puntos de la provincia de Salamanca se podrían superar los 16 incluso durante las horas centrales del día.