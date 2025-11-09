Salamanca planta cara a la violencia de género

Salamanca volvió a correr hoy contra la violencia de género, con más de mil personas por las calles de la ciudad participando la octava edición de la carrera y marcha que lleva a cabo el Ayuntamiento de Salamanca con el objetivo de alzar la voz contra una de las lacras sociales.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo y el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, asistieron a la salida de la prueba, en dos modalidades:

La carrera competitiva de 10 kilómetros, con 723 corredores, está incluida tanto en el Calendario Autonómico como del Circuito de Carreras Populares de la Diputación de Salamanca, y la marcha participativa y lúdica, con 242 personas particoipantes y un recorrido de 1,6 kilómetros por el casco histórico de la ciudad.

Al igual que en ediciones anteriores, la prueba contó con una programación paralela gratuita destinada, principalmente, a niños y adolescentes, con actividades como Atletismo Divertido, con desfile incluido con antorcha olímpica que dio inicio a la Olimpiada Infantil (en la que participaron 67 menores), y animación, con el objetivo de facilitar la participación a las familias.

La Carrera contra la Violencia de Género forma parte de un mes de actividades con las que el Ayuntamiento de Salamanca conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y que culminará el 25 de noviembre con la lectura de un manifiesto en la Plaza Mayor.