El PP denuncia el abandono del Gobierno de los pueblos de Valladolid en materia de movilidad

El Partido Popular de Valladolid, presidido por Conrado Íscar, junto a los parlamentarios nacionales Mercedes Cantalapiedra, Eduardo Carazo, Jesús Julio Carnero, José Ángel Alonso y Areales Serrano, ha denunciado que la Ley de Movilidad Sostenible del Gobierno de Pedro Sánchez y Óscar Puente supone un grave perjuicio para la provincia y para Castilla y León en su conjunto.

"Lejos de favorecer la cohesión territorial, esta ley abre la puerta a la supresión de servicios esenciales en autobús, tren y avión, lo que se traduce en aislamiento de pueblos, deterioro del ferrocarril y penalización de aeropuertos regionales como Villanubla. Frente a este modelo de abandono, la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha el Buscyl, que garantiza el transporte gratuito en 2.610 rutas de la Comunidad y 298 en la provincia de Valladolid, convirtiéndose en un modelo pionero en España que protege al medio rural y asegura igualdad de oportunidades", destacan en la nota de prensa.

El nuevo mapa concesional previsto en la Ley supondrá la supresión de 474 paradas en Castilla y León, de ellas 24 en la provincia de Valladolid, lo que afecta directamente a 32.600 vecinos y 8.700 usuarios habituales del transporte público.

Es por ello que el Grupo Popular ha registrado en el Congreso una batería de enmiendas para:

- Blindar por ley los servicios actuales de autobús, evitando la eliminación de paradas, horarios y frecuencias sin alternativa. - Obligar al Estado a financiar al 100% los servicios que sean asumidos por las Comunidades Autónomas.

Mercedes Cantalapiedra ha afirmado: “El Gobierno de Sánchez pretende suprimir 24 paradas de bus en nuestra provincia y 474 en toda Castilla y León, condenando a miles de vecinos al aislamiento. Frente a ello, la Junta garantiza 298 rutas gratuitas en Valladolid con el Buscyl, un modelo de cohesión territorial único en España”.

Un tren en caos y Medina del Campo sin AVE

El deterioro del servicio ferroviario es otra de las grandes consecuencias de la política del Gobierno. Los retrasos en media y larga distancia son constantes y la supresión de paradas de AVE en Medina del Campo ha dejado a toda una comarca sin una conexión estratégica clave para su desarrollo.

Las enmiendas del PP reclaman: Un Plan de choque extraordinario de inversiones provincializadas en la red ferroviaria; u Plan de atención urgente a los pasajeros, que incluya asistencia básica, alternativas de transporte y protocolos de información, así como un Protocolo de análisis público de incidencias, con publicación obligatoria de causas y soluciones de los retrasos superiores a 20 minutos.

Eduardo Carazo ha destacado: “Con Óscar Puente, el tren se ha convertido en sinónimo de retrasos y caos. Desde Valladolid hemos defendido enmiendas para que la Ley obligue a invertir en la red, atender a los pasajeros en incidencias y dar transparencia a la gestion”.

El aeropuerto Villanubla, en riesgo por la subida de tasas

La política aeroportuaria del Gobierno también perjudica a la provincia. La subida del 6,5% en las tasas aeroportuarias penaliza directamente a Valladolid-Villanubla, cuya competitividad depende de mantener precios estables para atraer vuelos.

El PP defiende mediante enmiendas: La congelación de las tasas hasta 2031 y La creación de un plan de incentivos para aeropuertos regionales, que asegure su actividad y su papel en la cohesión territorial.

Desde el Partido Popular de Valladolid, se considera que la Ley de Movilidad de Sánchez "es lesiva para nuestra tierra, porque recorta servicios de autobús, degrada el tren, castiga a Villanubla y se niega a blindar la movilidad básica como derecho" y defiende en sus enmiendas un modelo alternativo que protege a los ciudadanos y garantiza igualdad de oportunidades.