Desmantelada una plantación ‘indoor’ con 300 plantas marihuana en Sotillo de la Adrada (Ávila)

La Guardia Civil de Ávila ha detenido a una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública, modalidad cultivo y elaboración de droga, después de desmantelar una plantación ‘indoor’ con 300 plantas en domicilio en Sotillo de la Adrada (Ávila).

Efectivos del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, con la activa colaboración del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Arenas de San Pedro, iniciaron las pesquisas en los meses de julio y agosto, ante sospechas de que, en un domicilio ubicado en la población de Sotillo de la Adrada, se podrían estar cometiendo actividades delictivas relacionadas con las sustancias estupefacientes. Por ello, se establecieron diferentes dispositivos, para confirmar esas sospechas.

Una vez confirmadas, y con la correspondiente autorización judicial, se realizó una entrada y registro en el domicilio donde se halló una plantación de marihuana ‘indoor’, incautando 300 plantas de marihuana en óptimo estado de floración, numeroso material eléctrico y de climatización, entre ellos pantallas de luz LED e incandescentes de 600 watios, ventiladores, proyectores, termostatos, transformadores, grupos electrógenos y aparatos de aire acondicionado. Además, se encontraron seis armas (dos cortas, una carabina, una ballesta, y dos armas largas), que fueron depositadas en la Intervención de Armas de la Guardia Civil de Ávila, que será la encargada de continuar con las investigaciones para el esclarecimiento de tenencia y posesión ilícita de armas.