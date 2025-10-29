Fundación Empresa Familiar y CaixaBank Dualiza renuevan su acuerdo para seguir impulsando la Formación Profesional en Castilla y León

Fundación Empresa Familiar de Castilla y León y CaixaBank Dualiza han renovado su acuerdo de colaboración para el impulso de la Formación Profesional en Castilla y León. La firma del convenio tuvo lugar ayer tarde en las oficinas de CaixaBank Valladolid, dando continuidad a una alianza que durante los últimos cuatro años ha desarrollado múltiples iniciativas con un impacto directo en el tejido empresarial y formativo de la región.

Ambas instituciones mantienen un compromiso firme con la empleabilidad de los jóvenes y la mejora de la competitividad de las empresas, objetivos que encajan perfectamente con las posibilidades ofrecidas a través del desarrollo de la FP. Para conseguirlo, Fundación Empresa Familiar y CaixaBank Dualiza trabajarán en el desarrollo de la cualificación profesional para potenciar la capacidad competitiva de las empresas y la estabilidad del empleo como valor estratégico en los procesos de cambio tecnológico, económico y social.

Del mismo modo, reforzarán la difusión y la valoración de la FP, impulsando y financiando jornadas orientadas hacia las empresas o encuentros de agrupaciones empresariales y cualquier otra actividad que contribuya a divulgar la FP. Ambas instituciones se comprometen también a apoyar a empresas y colaborar con las administraciones públicas tanto en el diseño de programas formativos, así como a fomentar el contacto con los centros docentes para impulsar los proyectos de FP.

Balance de dos años de intensa actividad

Durante los dos últimos años, el trabajo conjunto entre ambas entidades ha dado frutos significativos que han beneficiado a miles de jóvenes castellanos y leoneses. Entre las iniciativas más destacadas se encuentra el Hackathon FP UP Castilla y León, del que ya se han celebrado dos ediciones y por el que han pasado 300 jóvenes de centros educativos de toda la región. Este evento presencial ha permitido que estudiantes de FP trabajen sobre retos propuestos por varias empresas de la Comunidad, desarrollando soluciones innovadoras y fomentando competencias emprendedoras clave como el trabajo en equipo, la alfabetización financiera, el liderazgo y la gestión del tiempo.

El programa FP STEAM, desarrollado conjuntamente con la Fundación ASTI y con el respaldo de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, ha alcanzado ya su cuarta edición con una participación creciente de alumnas de ciclos formativos STEAM e industriales. Esta iniciativa incrementar busca la presencia femenina en familias profesionales altamente demandadas por el tejido empresarial de la región, ofreciendo a los participantes actividades de mentoring, visitas a empresas, jornadas de empleabilidad y los FP STEAM Awards, que reconocen la excelencia de las alumnas y el compromiso de centros educativos y empresas con la igualdad de género en el ámbito técnico.

Otra de las acciones destacadas ha sido la organización de jornadas Toolkit para el Emprendimiento, que han reunido a responsables y coordinadores de Aulas de Emprendimiento de toda Castilla y León. Estos encuentros han proporcionado herramientas y recursos fundamentales para que los docentes impulsen el espíritu emprendedor entre el alumno de FP.

Nuevas iniciativas para los próximos años

Para el director territorial de CaixaBank en Castilla y León, Gerardo Cuartero, el acuerdo "es un reflejo del compromiso de nuestra entidad con la FP y de nuestra convicción por colaborar con todas las entidades que, como Fundación Empresa Familiar, apuestan por la FP como pilar clave para luchar contra el desempleo, aumentar el arraigo de nuestros jóvenes y contribuir a la formación de quienes se incorporan al mercado laboral y quienes ya se encuentran en él".

Por su parte, la presidenta de Fundación Empresa Familiar, Rocío Hervella, destacó la relevancia de una firma "que abre la puerta a continuar trabajando e innovando juntos con el objetivo de reforzar el tejido empresarial de Castilla y León y permite seguir motivando a los jóvenes de la región, el motor que muy pronto impulsará el crecimiento de nuestras empresas y nuestra economía".

El acuerdo refuerza la estrategia que CaixaBank Dualiza y Fundación Empresa Familiar desarrollan de forma conjunta en Castilla y León, donde la colaboración público-privada es constante con el objetivo de robustecer los pilares de la Formación Profesional como el camino formativo más directo para resolver las necesidades de las empresas de la Comunidad y dinamizar la empleabilidad de los jóvenes. En ese aspecto es clave el apoyo recibido por el Gobierno de la Junta de Castilla y León y, en particular, por la Consejería de Educación, para facilitar el desarrollo de muchas de las actividades desarrolladas.