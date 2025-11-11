Detenido un concejal de Vox en Béjar (Salamanca) por un delito de insolvencia punible

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Béjar (Salamanca), Jonathan Sánchez, ha sido detenido este lunes por la Guardia Civil por un delito de insolvencia punible, según han confirmado a EFE fuentes del instituto armado.

El edil del Consistorio bejarano ha sido detenido al tener una orden judicial de búsqueda y detención contra él y ya ha declarado en los juzgados de Béjar.

La insolvencia punible se refiere en el Código Penal a infracciones en las que una persona, ya sea física o jurídica, que tiene la obligación de pagar una deuda pactada con un acreedor, realiza una serie de movimientos ilegales para evitar el pago del dinero que adeuda.

Fuentes de Vox en Salamanca han señalado a EFE que por el momento se encuentran en un punto de recabar información debido a que es una situación ajena a la propia formación y a su puesto como concejal en al Ayuntamiento de Béjar.

El alcalde del municipio, Antonio Cámara (PSOE), ha manifestado su total desconocimiento del caso y haberse enterado gracias a los medios de comunicación por lo que ha evitado pronunciarse.

Lo que sí ha mostrado el primer edil bejarano es su "tristeza" por la "mala imagen" que esto significa para aquellos que trabajan por el bien común de la localidad.