Mañueco espolea a los suyos frente a un PSOE "desnortado"

El presidente del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, prosigue con su particular tourné por toda la comunidad en actos de partido para espolear a los suyos de cara a las elecciones autonómicas que se avecinan en marzo en la comunidad.

A través de su campaña "Más nueces que ruido", el líder popular está recorriendo la región reuniéndose con militantes y alcalds y concejales para llamarles a que sean correa de transmisión de la "eficaz y útil" gestión de la Junta en esta legislatura, pero también y sobre todo para que alcen la voa a pie de calle y estén derca de la gente.

Este martes Mañueco se acercaba hasta la localidad leonesa de Ponferrada para participar en un acto de partido junto al alcalde de Ponferrada, Marco Morala, y el presidente de la gestora del PP de León, el también consejero Juan Carlos Suárez Quiñones, donde defendía una vez más el liderazgo de la comunidad en educación, dependencia y políticas sociales.

Al respecto, ponía en valor los presupuestos que se están presentando por consejerías en las Cortes, "que son el primer paso real hacia esa meta", decía.

Y aprovechando su estancia en El Bierzo, ponía como ejemplo las inversiones del presupuesto para 2026 en esta comarca, que se duplican hasta los 50 millones de euros, con importantes partidas para el parque agroalimentario y para los polígonos de Ponferrada y Cubillos del Sil. También para la Unidad Satélite de Radioterapia, la renovación de las consultas externas del hospital del Bierzo o el nuevo helicóptero sanitario.

Igualmente, destacaba las inversiones para el campus universitario, el centro de FP de Almázcara o la pista deportiva del colegio Flores del Sil, así como para las obras de abastecimiento de aguas y depuración en muchos pueblos o para modernizar el regadío del Canal Bajo del Bierzo y para reformar la carretera de Noceda a Quintana de Fuseros.

También destacaba las inversiones para recuperar los espacios y accesos de Las Médulas afectados por los incendios y mejorar la Casa del Parque y sus entornos. Para hacer la pasarela peatonal del embalse de Bárcena, entre Cubillos y Congosto, o el mirador de Las Portillas entre Librán y Pardamaza.

Finalmente, el presidente anunciaba la creación de equipos sectoriales para “dar contenido y sentido” a su plan de gobierno, y aseguraba que el PP tiene la obligación de ofrecer algo distinto”.

“No venimos a hablar más fuerte, sino más claro, y a dignificar la esencia de lo que significa gobernar”, añadía.

Sanchismo en Castilla y León

El presidente de la gestora del PP de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, habló antes que Mañueco en este acto, en el que dedicó parte de sus palabras a un PSOE que ve “desorientado, desnortado, con guerras internas, que solo sabe hacer ruido y convocar movilizaciones, presentar denuncias escondiéndose en asociaciones y distraer su corrupción y su compromiso cero con esta tierra”.

"Cuando tienen que elegir entre su tierra y Sánchez, siempre eligen Sánchez y lo van a hacer”, decía de sus dirigentes, mientras que del candidato a la Presidencia de la Junta y lider autonómico, Carlos Martínez, señalaba que no conoce los problemas del Bierzo. "Le viene grande Castilla y León a Carlos Martínez y no hace más que meter la pata", afrmaba

Asimismo, aseguraba que a Martínez le han puesto un tutor, Óscar Puente, "y es peor el remedio que la enfermedad, ya que uno se mete en charcos y el otro lo embarra todo, insultando, menospreciando, para ocultar la corrupción que les invade”.

También tuvo palabras para Vox Castilla y León, que considera “el mejor sostén para que siga gobernando Pedro Sánchez en España y perjudicar los intereses de la Comunidad. "Su única preocupación es darle inestabilidad al Gobierno de Fernández Mañueco y no lo consiguen y PSOE y Vox han votado casi cien veces juntos en las Cortes Autonómicas”, apuntaba.

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, abrió el turno de intervenciones y defendió que el carácter berciano se refleja en “ser los primeros en trabajar por el futuro, en plantear soluciones sensatas, en no crear problemas donde no los hay”. Eso, dijo, “en una provincia en la que hay gente tan despistada todo el día a vueltas con la identidad, que no termina de encontrarla, y que no hace más que darnos la paliza a los demás con ello. Nuestra identidad, la berciana, es mucho más sencilla. Es servir a los demás, estar pegados a los problemas y necesidades de la gente. Identidad no es diferenciarse respecto a todos los demás. No es eso”.