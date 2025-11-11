Valladolid refuerza con Madrid su alianza europea en innovación urbana y movilidad sostenible

El alcalde, Jesús Julio Carnero, ha recibido esta tarde en el Ayuntamiento a los participantes del encuentro ‘Climate-Neutral and Smart Cities’, reafirmando así la cooperación entre Valladolid y Madrid (ambas ‘Ciudades Misión’) reflejada en un modelo urbano basado en la sostenibilidad y la vocación europea compartida de impulsar modelos urbanos sostenibles, digitales y centrados en las personas.

En este sentido, el alcalde ha recordado que Valladolid forma parte activa de los proyectos europeos que promueven la movilidad conectada y la descarbonización, con iniciativas como el Centro de Excelencia en Ciberseguridad para la Movilidad Conectada y la Ciudad de la Automoción, que integran innovación industrial, formación, investigación y sostenibilidad.

Durante su intervención, Carnero, ha puesto de relieve la colaboración interurbana como clave para alcanzar la neutralidad climática en Europa. “Madrid y Valladolid somos dos ciudades conectadas, dos ‘Ciudades Misión’, que compartimos la visión de una Europa más verde, digital y centrada en las personas”, ha afirmado, destacando a su vez el papel de las administraciones locales como motor de la innovación urbana.

El alcalde ha subrayado también la importancia de los proyectos europeos para trasladar la tecnología al bienestar ciudadano y ha recordado que Valladolid trabaja en un modelo de ciudad “humana, innovadora y sostenible”, a través de iniciativas como el Plan de Transformación Digital 2024–2027 y el Centro Municipal de Ciberseguridad. Y al frente de todo ello está la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Valladolid (IdeVa) como elemento transmisor y aglutinador de la innovación y del desarrollo económico de la ciudad.

A este respecto, ha hecho referencia a que desde el Ayuntamiento de Valladolid se está desarrollando una política de Gobernanza del Dato pionera en España, que “nos permite tomar decisiones más precisas, compartir información entre departamentos y abrir la puerta a proyectos de inteligencia artificial y gemelos digitales”.

“A través de proyectos como AVANTE, nuestra nueva plataforma de administración electrónica, y VIBES, el Valladolid Intelligent Destination Platform, podremos integrar información de movilidad, energía, turismo y servicios públicos en un mismo ecosistema de datos”, ha explicado Carnero, quien ha explicado que “esto nos va a permitir, por ejemplo, anticipar necesidades de transporte, reducir emisiones, o gestionar de forma más eficiente nuestros espacios urbanos. Nuestro propósito en la gestión de los datos es convertirlos en conocimiento útil para mejorar la vida de las personas.”

Asimismo, Jesús Julio Carnero también ha hecho alusión a que Valladolid, además, es una Ciudad de la Automoción, ya que “desde hace décadas, nuestra industria ha sido potencia económica y motor de generación de empleo (más de 20.000 empleos directos). Hoy, esa misma industria se transforma, combinando su capacidad técnica con la innovación digital y la sostenibilidad ambiental”.

Los representantes institucionales han coincidido en que los fondos europeos Horizonte Europa y NextGenerationEU son un catalizador esencial para la innovación y la cohesión, y han destacado que los avances logrados en proyectos como Mobilities for EU servirán de referencia para toda la red de ciudades europeas comprometidas con la neutralidad climática.

Valladolid y Madrid, junto con otras ciudades europeas, consolidan así su liderazgo en la construcción de un modelo urbano basado en la sostenibilidad, la innovación y la calidad de vida de los ciudadanos.