Detenido por conducir borracho, drogado, sin licencia y por chocar intencionadamente contra los coches de la Guardia Civil en Zamora

Agentes del destacamento de Tráfico de Zamora detuvieron a un hombre por atentado a la autoridad, conducir sin permiso, cuadruplicar la tasa de alcohol permitida y dar positivo en anfetaminas.

Durante un servicio de vigilancia de seguridad vial en la CL-527 (Zamora-Portugal), la Guardia Civil observó cómo el hombre hacía una conducción anómala, circulando en zigzag e invadiendo carril contrario para, acto seguido, retornar al suyo.

Al intentar identificar al conductor, hizo una maniobra evasiva y huyó a gran velocidad. Los agentes emprendieron la persecución, para la que requirieron apoyo de otras unidades. El conductor colisionó intencionadamente contra los vehículos oficiales y siguió su huida aunque, finalmente, fue interceptado en un camino de término municipal de Coreses (Zamora).

Tras identificarle, la Guardia Civil comprobó que carecía del permiso de conducir, ya que pesaba sobre él una suspensión temporal. Además, cuadruplicaba la tasa permitida de alcoholemia y dio positivo en anfetaminas.

Por todo ello, se le instruyeron diligencias como supuesto autor de sendos delitos de atentado contra agentes de la autoridad, daños en la propiedad, conducir un vehículo a motor superando la tasa de alcohol en aire espirado de 0,60 miligramos por litro y conducir sin permiso.

El detenido y las diligencias instruidas fueron puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Zamora.