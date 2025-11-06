Detenido en Ponferrada el estafador que se hacía pasar por experto en ciberacoso a menores

La Policía Nacional ha detenido en la localidad leonesa de Ponferrada a un estafador al que le constan 22 órdenes judiciales por hacerse pasar por experto en la lucha contra el ciber acoso, ya que se ofrecía a los padres para terminar con el acoso que sufrían sus hijos y eliminar el contenido perjudicial en internet a cambio de dinero.

La investigación arrancó en septiembre tras la denuncia de un abogado que declaró que un desconocido había utilizado su nombre y su cargo sin su consentimiento, llegando a estampar su firma en diversas actuaciones profesionales, según informan fuentes policiales en un comunicado.

En concreto, a través de una plataforma digital, un hombre con un perfil falso contactó con dos familias con hijos menores que habían sido víctimas de acoso escolar.

El hombre les aseguró que podía terminar con el acoso sufrido y eliminar las fotografías y vídeos personales publicados en las redes sociales mediante la actuación de un gabinete jurídico compuesto por el denunciante y una procuradora, todo ello a cambio de un importe económico.

El autor se valió de una relación profesional inexistente, ya que dicho abogado y la procuradora nunca habían trabajado para esta persona; y logró con ese engaño dinero de las dos familias, que realizaron pagos instantáneos y transferencias, llegando a conseguir un primer importe de 395 euros, y otros 5.000 euros en apenas ocho días.

El estafador fue localizado oculto en un domicilio en la provincia de León, y fue reconocido por el denunciante gracias a la emisión de un reportaje en un programa televisivo. Finalmente, la investigación permitió localizar y detener al hombre el pasado 9 de octubre y fue puesto a disposición de la autoridad judicial