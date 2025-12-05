La Diputación de Valladolid presenta su Belén Bíblico Monumental inspirado este año en Albarracín

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha inaugurado el Belén Bíblico Monumental en un acto celebrado en el Palacio de Pimentel, acompañado por la presidenta de la Asociación Belenista Castellana, María del Carmen de la Fuente Dívar, así como por portavoces y diputados provinciales.

Conrado Íscar ha comenzado agradeciendo a la Asociación Belenista Castellana “su esfuerzo y dedicación durante estas semanas para levantar este espectacular Belén”, al igual que a los representantes institucionales y profesionales de la comunicación “por acompañar una vez más a la Diputación en el inicio de la Navidad”.

El presidente ha señalado que, con la llegada de estas fechas, “el Palacio de Pimentel vuelve a convertirse en un espacio de tradición con la inauguración del Belén Monumental”, que cada año reúne a miles de visitantes.

El Belén Monumental de este año se ambienta en Albarracín, considerada una joya del patrimonio turolense y uno de los pueblos más bellos de España. La Asociación Belenista Castellana ha capturado la esencia del municipio: sus calles estrechas y empedradas, las casas con balcones de madera y sus plazas características, que sirven de marco para las principales escenas bíblicas.

Entre los espacios representados se encuentran los hornos de yeso característicos de la zona, la Puerta de Molina, por la que la Sagrada Familia inicia su huida a Egipto, el puente de Rudilla sobre el Guadalaviar, la Catedral del Salvador coronando la ciudad y albergando la escena de Jesús entre los doctores, así como la Plaza Mayor y la Casa Consistorial que acogen el Empadronamiento y la búsqueda de posada, para culminar finalmente en la Ermita del Carmen, donde se presenta la representación de la Natividad.

Con “esta obra tan nuestra y tan representativa”, el presidente ha señalado que la Diputación abre simbólicamente las puertas a la Navidad, esperando que “miles de vallisoletanos puedan visitarlo y disfrutarlo”.

El Belén permanecerá abierto hasta el 6 de enero de 2026, con horario de lunes a domingo de 11,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas. El 24 y 31 de diciembre abrirá solo en horario de mañana, y el 1 de enero permanecerá cerrado.

Premio Postales Navideñas

Durante el acto, el presidente de la Diputación ha entregado el premio del Concurso de Postales Navideñas, en el que han participado usuarios de los talleres ocupacionales y prelaborales, centros de día y viviendas tuteladas de la Red Rural Integrada de Servicios para Personas con Discapacidad.

La postal ganadora, de Fernando Frutos Sastre, titulada ‘Un día para la historia’ perteneciente al Taller Prelaboral de Pinoduero, será empleada por la institución para felicitar oficialmente la Navidad, mientras que la mención especial que ha sido para José Luis Marcos Álvarez por su postal ‘Feliz Navidad. 25 años juntos’ del Taller Ocupacional de Cigales, se utilizará para felicitar la Navidad a través de Redes Sociales.