La Junta declarará ‘Proyecto Industrial Prioritario’ antes de fin de año la ampliación de la empresa Freigel

La Junta de Castilla y León declarará ‘Proyecto Industrial Prioritario’, antes de que termine 2025, la ampliación de Freigel, para “agilizar y facilitar” el desarrollo del plan industrial de la empresa, “fortalecer” el tejido industrial zamorano y “favorecer” la creación de un centenar de puestos directos de trabajo y otros 300, indirectos.

El proyecto, que contribuirá de forma decisiva a la dinamización económica de Zamora y a la creación de empleo estable y de calidad, contará con “el acompañamiento y el impulso” de la Junta de Castilla y León.

“Es una visita que pretende dar visibilidad a la importancia de la colaboración en el desarrollo económico y la creación de empleo en Castilla y León por parte de las empresas, de las industrias y de la Junta de Castilla y León”, indicó la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García

Referente en el sector

“Hacer esta visibilización en una empresa como Free Health FoodSolutions es mucho más relevante porque estamos en una industria que es un referente en el sector de la producción de platos precocinados, de aperitivos congelados y, sobre todo, un referente desde el punto de vista de la inversión responsable y del crecimiento sostenible”, destacó.

Leticia García hizo estas declaraciones en el término municipal de Roales del Pan (Zamora), durante su visita a las instalaciones de Freigel FoodSolutions S. A., en Roales y Valcabado, para conocer el proyecto de crecimiento industrial programado por la empresa, con una inversión de más de 30 millones de euros. Estas inversiones permitirán “implementar importantes mejoras tecnológicas y ampliar de forma sustancial” la producción,” consolidando el liderazgo” de la planta zamorana dentro del sector de los precocinados congelados.

“La empresa tiene más de 50 centros de trabajo por toda España pero ha apostado enormemente por Zamora y, ejemplo de ello, es la próxima inversión que va a acometer. Hoy podemos anunciar que es inminente la aprobación de ese proyecto industrial prioritario por parte de la Junta de Castilla y León, con el compromiso de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo”, insistió.

“Va a desarrollar una importante inversión en Zamora hasta 2030. Queremos apoyar y agradecer desde la Junta de Castilla y León con esa declaración de proyecto industrial prioritario después de haber pasado toda la tramitación correspondiente. Desde luego, es merecedora de este reconocimiento. Esta industria cumple sobradamente los requisitos que establece la Ley para el otorgamiento de un proyecto industrial prioritario”, recalcó.

En este sentido, hizo hincapié en que la ampliación completa de las instalaciones supone, prácticamente, una inversión de 37 millones de euros y un notable impacto en el empleo, con los 432 puestos de trabajo indicados, entre directos e indirectos en la provincia durante el próximo lustro.

Impacto económico

Asimismo, valoró el “impacto económico” de la inversión, a través de 900 proveedores de la provincia de Zamora y 1.900, de Castilla y León. “La importancia que tiene desde el punto de vista económico apostar por los productos locales. Por tanto, para la Junta de Castilla y León es un proyecto absolutamente estratégico”, subrayó.

“Queremos acompañar y ayudar en la ejecución de las inversiones. La declaración de ese proyecto permite a la Junta de Castilla y León acompañar a la industria en ese crecimiento, darle seguridad y garantías. La declaración presenta múltiples ventajas, sobre todo, el respaldo institucional de la Junta y la reducción de plazos para la resolución de autorizaciones, que se reducen a la mitad y se declaraon de urgencia”, agregó.

Además, la Junta de Castilla y León será la “coordinadora” de las distintas autorizaciones ante otras administraciones y podrá prestar apoyo en cuanto al acceso a redes e infraestructuras de transporte, eléctrica y gases y recibir subvenciones directas en el futuro.

“Un apoyo evidente y claro de la Junta de Castilla y León y el esfuerzo de esta consejería en conseguir la declaración de Proyecto Industrial Prioritario.La Junta está comprometida con la provincia de Zamora. Lo estamos demostrando. Un apoyo, una inversión desde el punto de vista económico, histórico con Zamora”, aseguró.

GoodLife Foods

La empresa, asentada en Zamora desde 1974, forma parte de la multinacional GoodLife Foods. Su plan industrial para la planta zamorana se implementará durante el periodo 2025-2030, con el fin de ampliar su capacidad productiva mediante la instalación de dos nuevas líneas de fabricación para elaborados cárnicos de pollo.

En 2024, la empresa compró materias primas a proveedores de Castilla y León por valor de más de 25 millones de euros. Con la ampliación proyectada se prevé que la cifra de compras a proveedores de Castilla y León se eleve de forma sustancial, alcanzando los 67 millones de euros en el año 2030.

Este crecimiento incluye familias de productos como la carne de ave, panes, harinas y quesos, que, suministrados por proveedores locales, ejercerá un importante efecto tractor sobre la economía de Castilla y León, dinamizando actividades asociadas tanto al sector primario, como a la industria auxiliar, la logística o el transporte, según apuntaron fuentes de la Administración autonómica.