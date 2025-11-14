La Diputación de Valladolid refuerza su apoyo a los Grupos de Acción Local y traslada sus inquietudes al Parlamento Europeo ante el nuevo Marco Común Europeo

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha mantenido una reunión de trabajo con los presidentes de los cinco Grupos de Acción Local (GAL) de la provincia, en un encuentro celebrado en el Palacio de Pimentel y en el que han participado también el eurodiputado Raúl de la Hoz y la directora general de Industria y Cadena Agroalimentaria, Cristina Frías.

En la reunión han estado presentes los representantes de los cinco Grupos de Acción Local: David Esteban, presidente de Campos y Torozos; Roberto Díez, gerente del Grupo Duero Esgueva; Alfonso Romo, presidente del Grupo Ruta Mudéjar; José Andrés García, presidente del ADRI Valladolid Zona Norte; y Miguel Ángel Oliveira, presidente del Valladolid Zona Centro.

Durante el encuentro se ha abordado principalmente la aplicación del Plan Estratégico de la PAC en Castilla y León, con especial atención a las Estrategias de Desarrollo Local relacionadas con los fondos LEADER, fundamentales para promover emprendimiento, fijar población y mejorar los servicios en el medio rural y que despierta incertidumbre entre los representantes de los GAL porque según han asegurado “la siguiente asignación de estos fondos todavía no está asegurada” con el consiguiente perjuicio para el medio rural de nuestra provincia.

La reunión ha servido también para hacer seguimiento de los compromisos adquiridos por Conrado Íscar unas semanas con los Grupos de Acción Local.

En relación con la petición de aumentar la asignación presupuestaria, el presidente ha hecho efectivo este compromiso con un incremento del 20 % en la dotación económica destinada a los GAL, reflejado en el proyecto de presupuestos para 2026, presentado la semana pasada.

Del mismo modo, los representantes de los grupos habían trasladado su preocupación por la incertidumbre respecto al futuro de los fondos LEADER y solicitaron una interlocución directa con el Parlamento Europeo. Este compromiso también se ha cumplido, y por ello el eurodiputado Raúl de la Hoz ha participado en la reunión de hoy para recoger sus inquietudes y elevarlas ante las instituciones europeas.

La directora general Cristina Frías ha reafirmado durante el encuentro el compromiso de la Junta de Castilla y León con los Grupos de Acción Local y con la continuidad de las políticas de desarrollo rural.