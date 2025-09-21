La Diputación de Zamora concede 20.000 euros en ayudas a ayuntamientos pequeños para la organización de certámenes ganaderos

La Diputación Provincial de Zamora, a través del Área de Agricultura y Ganadería, ha resuelto la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades locales de menos de 5.000 habitantes para la celebración de certámenes ganaderos durante el año 2025, con una dotación total de 20.000 euros.

El objetivo de esta línea de ayudas es impulsar el desarrollo rural sostenible y la dinamización del sector ganadero, fomentando encuentros que contribuyan a la vertebración y mejora del mismo, así como a la promoción de las razas autóctonas y de la actividad ganadera en el medio rural zamorano.

En esta edición, han resultado beneficiarios tres ayuntamientos de la provincia:

· San Vitero, con una subvención de 7.272,73 euros

· Carbajales de Alba, con una subvención de 7.272,73 euros

· Porto, con una subvención de 5.454,54 euros

Las ayudas podrán destinarse a sufragar gastos de equipamiento de los espacios de exposición, publicidad y divulgación de los certámenes, transporte y manutención de los animales, así como gastos veterinarios derivados de la actividad.

De esta manera, la Diputación reafirma su compromiso con la ganadería como motor económico y social del medio rural zamorano, apoyando la continuidad de certámenes que constituyen un importante punto de encuentro entre profesionales del sector, vecinos y visitantes.