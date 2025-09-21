RCD Mallorca - Atlético de Madrid, hoy: horario y dónde ver online TV, LaLiga EA Sports

El RCD Mallorca y el Atlético de Madrid se miden en Son Moix este domingo 21 de septiembre a las 16:15 horas. Ambos equipos tienen una necesidad imperiosa de sumar puntos. Los baleares llegan a la quinta jornada de LaLiga EA Sports sin conocer la victoria y ocupando el penúltimo puesto, mientras que los rojiblancos, aún lejos de los puestos altos, buscan consolidar la mejoría mostrada ante el Villarreal en la fecha anterior.

El conjunto de Jagoba Arrasate afronta este duelo con la presión de estrenar su casillero de triunfos tras un inicio de temporada marcado por la falta de resultados: solo un punto en cuatro partidos, producto de un empate frente al Celta y varias derrotas consecutivas. Tan solo Girona y Levante comparten esta mala racha de no haber ganado. El entrenador podrá contar prácticamente con toda la plantilla, salvo Javi Llabrés (fuera por lesión en los isquiotibiales) y Dani Rodríguez, apartado del equipo por motivos técnicos.

Entrenamiento del Atlético de Madrid VICTOR LERENA Agencia EFE

Por su parte, el Atlético llega al choque después de su ajustada derrota en Anfield ante el Liverpool (3-2) en Champions, pero con la confianza de haber sumado tres puntos contra Villarreal en la última jornada liguera. Simeone sigue gestionando un equipo repleto de bajas relevantes: Baena, Cardoso, Thiago Almada y Giménez no estarán en Son Moix, y la presencia de Julián Álvarez es duda tras volver recientemente de lesión. El equipo suma cinco puntos tras dos empates, una victoria y una derrota en liga.

El balance histórico favorece claramente al Atlético, con 33 victorias frente a 21 del Mallorca y 14 empates en el histórico liguero. Simeone busca mejorar la imagen a domicilio, donde aún no ha ganado en la presente campaña, y dar un impulso a una plantilla renovada con las incorporaciones de Cardoso, Ruggeri, Hancko y otros nombres que acompañan a Oblak, Giuliano Simeone y Pablo Barrios como piezas clave.

Horario y dónde ver online TV el RCD Mallorca - Atlético de Madrid, LaLiga EA Sports

El partido comenzará a las 16:15 horas (hora peninsular española) y será televisado por los canales DAZN LaLiga y DAZN LaLiga 2, además de LaLiga TV Bar en Movistar Plus. También, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro incluyendo previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LA RAZÓN (www.larazon.es).

Posibles alineaciones del RCD Mallorca - Atlético de Madrid

RCD Mallorca

Leo Román; Pablo Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Samu Costa, Morlanes; Virgili, Pablo Torre, Sergi Darder; Vedat Muriqi.

Atlético de Madrid

Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano Simeone, Barrios, Koke, Nico González; Griezmann, Sorloth.

Árbitro: Francisco José Hernández Maeso