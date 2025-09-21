Directo
GP de Azerbaiyán 2025 en directo hoy: decimosexta cita del Mundial de F1 en Bakú, en vivo
El circuito urbano más impredecible del calendario está listo para otra carrera decisiva, Bakú acoge este fin de semana el GP de Azerbaiyán 2025, con McLaren en disposición de asegurar el título de constructores
La Fórmula 1 afronta este domingo una de las carreras más esperadas del calendario, el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú. El trazado urbano, con su mezcla de largas rectas y curvas estrechas junto a las murallas de la ciudad vieja, suele ofrecer pruebas impredecibles en las que la estrategia, la fiabilidad y la gestión de los neumáticos resultan tan decisivas como la velocidad pura.
La cita en la capital azerbaiyana llega en un momento clave del campeonato. Con varias escuderías en plena lucha por los objetivos de la temporada y los pilotos concentrados en sumar puntos vitales, Bakú se presenta como un escenario donde cualquier detalle puede marcar la diferencia. La combinación de altas velocidades, muros cercanos y posibles intervenciones del coche de seguridad convierte a esta carrera en una de las más exigentes y emocionantes del año.
Última hora del GP de Azerbaiyán 2025 en directo hoy, en vivo online
Así fue la vuelta rápida de Sainz
¿Remontarán los pilotos de McLaren?
Los dos sufrieron una desastrosa clasificación. Piastri sale por detrás de Norris, pero la remontada es posible.
Sainz, optimista
Alonso, 11º
El asturiano hizo como siempre lo máximo, pero el Aston Martin no está en su circuito ideal.
Estrategias: una o dos paradas
La mayoría optará por salir con medio, parar entre las vuelta 16 y 22, y poner duros.
Los que vayan a dos paradas saldrán con medios, pararán entre la 10 y 16, pondrán duros y volverán a parar entre las 28 y 34 para volver a poner duros.
Parrilla de salida
Verstappen, "pole"; Sainz, 2º
La clasificación de ayer fue increíble. El de Red Bull le arrebató el mejor tiempo a Sainz en el último segundo, con el tiempo ya terminado. La carrera puede ser muy emocionante, sobre todo, en la salida.
Bienvenidos a Baku
Dentro de dos horas arranca uno de los Grandes Premios más inciertos de la temporada. Las carreras en Azerbaiyán suelen se caóticas y hoy, ademas, hay amenaza de lluvia.
✕
Accede a tu cuenta para comentar