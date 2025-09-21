GP de Azerbaiyán 2025 en directo hoy: decimosexta cita del Mundial de F1 en Bakú, en vivo

La Fórmula 1 afronta este domingo una de las carreras más esperadas del calendario, el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú. El trazado urbano, con su mezcla de largas rectas y curvas estrechas junto a las murallas de la ciudad vieja, suele ofrecer pruebas impredecibles en las que la estrategia, la fiabilidad y la gestión de los neumáticos resultan tan decisivas como la velocidad pura.

La cita en la capital azerbaiyana llega en un momento clave del campeonato. Con varias escuderías en plena lucha por los objetivos de la temporada y los pilotos concentrados en sumar puntos vitales, Bakú se presenta como un escenario donde cualquier detalle puede marcar la diferencia. La combinación de altas velocidades, muros cercanos y posibles intervenciones del coche de seguridad convierte a esta carrera en una de las más exigentes y emocionantes del año.

Última hora del GP de Azerbaiyán 2025 en directo hoy, en vivo online