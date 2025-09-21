GP de Azerbaiyán de F1 hoy: horarios y dónde ver online TV, a qué hora es la carrera de Fórmula 1 2025

La Fórmula 1 encara un punto de inflexión en su temporada 2025 con la llegada al Gran Premio de Azerbaiyán. El trazado urbano de Bakú, célebre por su mezcla de rectas interminables y secciones estrechas junto a las murallas de la ciudad vieja, siempre ha sido sinónimo de caos y sorpresas. Esta 17ª cita del calendario supone además la despedida definitiva de Europa antes de que el campeonato tome rumbo a Asia y América en su tramo final.

El ambiente no puede ser más eléctrico. Oscar Piastri aterriza en Bakú como líder del Mundial con 324 puntos, una ventaja de 31 sobre su compañero Lando Norris. Sin embargo, la tensión en McLaren no deja de crecer: en Monza, la escudería británica aplicó una orden de equipo que favoreció al británico y que dejó al australiano con un gesto serio, consciente de que la pugna interna está alcanzando un punto delicado. Mientras tanto, Max Verstappen, tercero en la general con 230 puntos, llega reforzado tras lograr en Italia su quinta victoria de la temporada, la más contundente del año. El neerlandés quiere aprovechar el desgaste de los pilotos de Woking para reengancharse a la pelea por el título.

Monza también dejó heridas abiertas para los españoles

Fernando Alonso sufrió allí su cuarto abandono del curso, una rotura de suspensión que cortó en seco un fin de semana que prometía puntos. Aston Martin, con apenas 62 en el casillero, necesita respuestas rápidas si no quiere quedar atrapado en la zona baja de la tabla de constructores. Carlos Sainz tampoco tuvo fortuna: un incidente con Ollie Bearman lo dejó fuera de la zona de puntos. El madrileño solo acumula 16 puntos en todo el año y ocupa la 18ª posición de la clasificación.

Más allá de los nombres propios, Bakú es un lugar donde todo puede pasar. La estrechez de algunas curvas y los muros implacables convierten cada vuelta en un desafío. Para los equipos, el reto es encontrar el equilibrio perfecto entre una configuración aerodinámica que maximice la velocidad punta en la recta principal y suficiente agarre para sobrevivir al sector más técnico.

La presión aumenta también porque el calendario se acerca a su recta final. A falta de solo siete grandes premios, Bakú puede ser decisivo para que Piastri consolide su liderato, para que Norris dé un golpe de autoridad en la lucha fratricida de McLaren o para que Verstappen se aferre al sueño de un nuevo título. Todo en un escenario donde los errores se pagan más caro que en ningún otro circuito.

Horario y dónde ver online TV el GP de Azerbaiyán de F1

¿A qué hora es y dónde puedes seguir la carrera de hoy?

Viernes 19 de septiembre

Entrenamientos libres 1: 10:30 h

10:30 h Entrenamientos libres 2: 14:00 h

Sábado 20 de septiembre

Entrenamientos libres 3: 10:30 h

10:30 h Clasificación: 14:00 h

Domingo 21 de septiembre

Carrera: 13:00 h, en directo desde Bakú (51 vueltas).

En España, toda la acción del fin de semana se podrá seguir a través de DAZN F1, que mantiene los derechos exclusivos de retransmisión. La cobertura también está disponible mediante el paquete “Motor” de Movistar Plus+, que incluye el canal DAZN F1.