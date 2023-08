El diputado y alcalde socialista de Sanchidrián (Ávila) denuncia un "ataque de odio" en su propia casa

El diputado nacional y alcalde socialista del municipio abulense de Sanchidrián, Manuel Arribas, ha denunciado ante la Guardia Civil haber sufrido un "ataque de odio", tras comprobar cómo la casa de su familia ha sido objeto de pintadas de forma "ruin" días atrás.

"Hambre y piojos, año de rojo", puede leerse en la pintada realizada en la fachada de su vivienda de esta localidad situada a 35 kilómetros al norte de la capital abulense, según ha 'colgado' Arribas en su perfil de la red social de Facebook.

Manuel Arribas, que arrebató el pasado 28 de mayo la Alcaldía al PP tras dar la vuelta a los resultados de hace cuatro años, al conseguir cuatro ediles frente a los tres de los populares, ha destacado haber "crecido en un pueblo tolerante y plural".

"De mis vecinos y vecinas he aprendido los mejores valores y principios que tengo", ha apuntado, antes de lamentar que "por desgracia hay una minoría que no representa lo que es Sanchidrián" y que a su juicio "no es capaz de aceptar lo que eligieron los raneros y raneras el pasado mes de mayo".

En este sentido, ha lamentado que hace unos días tanto su familia como él sufrieran "un ataque de odio por parte de aquellos que no respetan la democracia", en un atentado contra su casa "de una manera ruin". Ante estos hechos, ya ha puesto "la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil", para después advertir: "nada ni nadie me va a quitar las ganas de trabajar para mejorar la vida de mis vecinos y mi pueblo".

"A aquellos que pretenden intimidarme, les digo alto y claro que tengo más ganas que nunca de llevar a cabo el encargo que me encomendaron mis vecinos el 28 de mayo. No hay mayor orgullo para mí que ser el alcalde de Sanchidrián", ha concluido Manuel Arribas.

Arribas, tras convertirse en alcalde de su pueblo, encabezó la lista al Congreso de los Diputados en las Elecciones Generales, en sustitución de Yolanda Vázquez, quien había sido la elegida por el partido en Ávila, y ratificada por el PSOE de Castilla y León, antes de que Ferraz modificara la candidatura.

Las reticencias dentro del PSOE de Castilla y León ante la inclusión de Arribas en las listas tenían que ver con que contravenía el acuerdo de la militancia.

También con que fue uno de los diputados que reconoció haber participado en las cenas organizadas por Marco Antonio Navarro, investigado en el denominado "Caso Mediador", una supuesta trama con origen en las islas Canarias en la que al parecer empresarios buscaban el favor de los políticos para acceder a contratos públicos, ayudas europeas o evitar sanciones.

Finalmente, el PSOE revalidó el diputado que viene obteniendo en los sucesivos comicios generales en la provincia de Ávila, pasando del 26 al 27 por ciento de los sufragios, mientras que el PP pasó de uno a dos representantes.