Una docena de establecimientos participa en la vigésimo cuarta edición del Certamen de Tapas 'Villa de Cuéllar' que se celebra hasta hoy en la localidad segoviana. Una cita gastronómica que, este año, será “más inclusiva” ya que, según explicaron desde el Ayuntamiento, varios de los establecimientos han tenido en cuenta las necesidades alimentarias y alérgenos, ofreciendo varios ejemplares de opciones sin gluten, por ejemplo.

Los establecimientos participantes son el Café Bar Entredos con la tapa ‘Desmigaolbérico’, Restaurante El Rincón Castellano con la tapa ‘Habersi…2025, Malabar con la tapa ’Flor Silvestre', El Pícaro con la el ‘Tartar en tosta’, el Restaurante San Francisco con ‘Desayunamos, o no???’ y el Bar la Gaviota con la tapa ‘Pera de Burgos’.

También se podrán degustar las tapas de ‘Hamburguesa del terreno’ del Bar Naipe, ‘Caracola de carrillera de ternera’ del Bar Chaplin, ‘Pecado serrano’ de Temple bar, ‘Bocado de mar y tierra’ del Bar la Torre, ‘Raíces’ del Bar La Estación y la tapa dulce ‘Palxava’ de Le Boutique.

Premios

Además, incluirá un premio que será otorgado por el jurado popular y que servirá de homenaje a Alberto González Bayón, una figura vinculada a la hostelería cuellarana, “cuyo recuerdo sigue presente entre compañeros de profesión y vecinos”.

Desde el Ayuntamiento se quiso impulsar la participación y premiar el esfuerzo de los hosteleros, ofreciendo premios “más atractivos y de mayor cuantía que en ediciones anteriores”. También, los galardones tendrán un impacto directo en la economía local, ya que gran parte de los premios que podrá conseguir el público participante en el certamen, consistirá en vales para canjear en los establecimientos participantes y en comercio local, “contribuyendo así a dinamizar la economía local”.

En este sentido, detallaron desde la organización que habrá en total vales por valor de 2.000 euros, sumado a los varios lotes de productos y servicios. Durante estos días los vecinos y visitantes podrán disfrutar de una ruta gastronómica “llena de sabor, creatividad y buen ambiente” en la que cada tapa contará con el sello personal de cada establecimiento, informa Ical.