Dos alumnas de Palencia y Soria, premiadas por su trabajo en el Concurso "Cartas a un miliar español"

Las alumnas Alba Muñoz Roldán y Veronika Polomarenko, del IES palentino de Santa María La Real y dek IES Castilla, de Soria, respectivamente, han sido galardonados con uno de los premios del XII Concurso "Carta a un militar español" que promueve el Ministerio de Defensa.

La ganadora ha sido Lydia Lucía Pérez Domingo, alumna de 4º de la ESO del colegio Sagrado Corazón de Bailén (Jaén), con una carta en la que resalta la labor de las Fuerzas Armadas durante la dana que asoló a localidades de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.

‘El eco de vuestros pasos’ es el título de la carta que ha conseguido el acuerdo del jurado y en la que Lydia no solo relata los hechos acaecidos el 29 de octubre de 2024, sino el trabajo de los miles de militares desplegados para hacer frente a la tragedia y ayudar a la población afectada, ha informado el Ministerio de Defensa.

Las finalistas han sido Clara Fernández Mallo, del IES Serranía Baja, de Cuenca, y Alba Muñoz Roldán, del IES Santa María La Real, de Palencia.

Además, el jurado ha decidido conceder una mención especial a Veronika Polomarenko, alumna del IES Castilla, de Soria, por su carta en la que refleja el sufrimiento del pueblo ucraniano.

Un año más, los escolares se han volcado con este certamen literario dirigido a alumnos de entre 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato, así como estudiantes de FP de Grado Medio. Bajo el título ‘Nuestras Fuerzas Armadas. Allí donde nos necesites’ han puesto en valor el papel de las Fuerzas Armadas en la respuesta a desastres naturales, emergencias y catástrofes.

El jurado nacional ha estado compuesto de forma paritaria por autoridades del Ministerio de Defensa relacionadas con la comunicación institucional, el reclutamiento y la enseñanza militar; y por profesionales de los medios de comunicación, la enseñanza y la literatura, todos ellos de reconocido prestigio.

El objetivo es visibilizar y aumentar el conocimiento de las Fuerzas Armadas y sus valores en el entorno educativo