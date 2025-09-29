Las empresas optan por aprovechar la Ley del Desperdicio Alimentario en oportunidades de mejora

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) Castilla y León celebró una jornada informativa y de debate para analizar el impacto y los desafíos de la reciente aprobación de la Ley 1/2025, de 1 de abril, de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. Las empresas apostaron por aprovechar la normativa en oportunidades de mejora operativa y palanca para la innovación y el impacto positivo.

La mesa redonda moderada por la directora de Asucyl y miembro de las Comisiones de Industrias Agroalimentarias y de Comercio de CEOE Castilla y León, Isabel del Amo, sirvió para compartir distintas experiencias empresariales de éxito en la lucha contra el desperdicio alimentario.

Entre los participantes, el director comercial de Huercasa, David Sanz, explicó que su empresa ya aplicaba medidas de minimización del desperdicio antes de la entrada en vigor de la Ley. Según puso de manifiesto, los procesos quinta gama les permiten organizar los cultivos y seleccionar las cosechas y producciones en los momentos óptimos de maduración y poder disponer de stocks con una gran vida útil, lo que les ayuda a tener unas pérdidas de producto muy inferiores a un producto no envasado

Por su parte, el CEO de Toixos Group, Iván Hernández, señaló que su enfoque se basa en transformar las obligaciones legales en oportunidades de mejora operativa, mientras que Antonio Díaz, responsable de grandes cuentas de Phenix, apostó por el valor de convertir esta exigencia normativa en una palanca para la innovación y el impacto positivo.

La directora de Calidad y Medio Ambiente de Alimerka, Paula Díaz-Caneja, destacó el compromiso del sector de la distribución alimentaria en la prevención del desperdicio, destacando sus esfuerzos tanto en la reducción de mermas como en la gestión de excedentes mediante donaciones a entidades sociales.

Finalmente, el CEO y cofundador de Remolonas, Carlos Pérez, apeló a la necesidad de un ecosistema emprendedor que asuma riesgos y proponga modelos de negocio disruptivos para afrontar con éxito el reto del desperdicio alimentario.

La jornada ha coincidido con el Día Mundial de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, una iniciativa de la ONU que busca sensibilizar sobre este problema global. En palabras del secretario general de CEOE Castilla y León, David Esteban Miguel, el objetivo es "acercar a los empresarios el alcance y aplicación de esta nueva regulación, compartiendo además buenas prácticas y soluciones eficaces para su cumplimiento".

El encuentro contó con la participación de representantes del Gobierno, expertos del sector agroalimentario y empresas líderes en la cadena de valor, que han aportado una visión integral sobre la implementación de la Ley y su impacto operativo.

La jornada se inauguró con la subdirectora general de Calidad y Sostenibilidad Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ana Díez Pérez, detalló los objetivos y principales implicaciones de la normativa, explicando a su vez el contenido de los planes de prevención y los sectores afectados o exentos de su aplicación.

A continuación, la auditora jefe y responsable de Desarrollo de Negocio en Bureau Veritas, Elena Cid Gil, explicó cómo deben abordar las empresas la aplicación práctica de la Ley, destacando su vertiente más estratégica al ofrecer a las compañías la oportunidad de generar un impacto positivo a través de una gestión responsable de los recursos.

La jornada evidenció el “creciente” compromiso del sector empresarial de Castilla y León con la sostenibilidad, y reafirmó el papel de CEOE como agente clave en la divulgación, formación y apoyo a las empresas para el cumplimiento eficaz de esta nueva normativa, informa Ical.