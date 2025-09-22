Encuentran abundante y peligroso material explosivo en un cobertizo de un pueblo de Valladolid

La Guardia Civil de Valladolid ha procedido a la destrucción controlada de material explosivo, localizado en un cobertizo de una vivienda en la localidad de la Unión de Campos.

Las actuaciones se iniciaron el pasado 18 de septiembre, cuando un vecino de la citada localidad, comunicó a la Guardia Civil haber encontrado un objeto sospechoso, mientras realizaba obras de reparación en un cobertizo de la vivienda.

Inmediatamente, agentes de Seguridad Ciudadana, verificaron la presencia del objeto e inmediatamente procedieron a establecer un perímetro de seguridad

Posteriormente, por personal especializado perteneciente al Equipo de Desactivación de Explosivos de la Guardia Civil, una vez personados en el lugar, se hizo cargo del material, consistente en:

Un petardo cebo de trilita de 97 grs.

Un detonador completo pirotécnico con mecha.

Dos detonadores pirotécnicos de cobre.

Ciento diez centímetros de mecha lenta

Cinco petardos pirotécnicos de feria de 3 grs. de peso

Un bote de polvo pirotécnico de 23 gr de peso y

Una granada ofensiva de mano, simulada.

Seguidamente los objetos encontrados fueron trasladándos a un lugar seguro, para su destrucción de manera controlada.