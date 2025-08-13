Encuentran en el interior de un pozo de un pueblo de Burgos el cuerpo sin vida de un hombre de 81 años

Encuentran en el interior de un pozo el cuerpo sin vida de un varón de 81 años.

El hallazgo se produjo en una parcela ubicada dentro del término municipal de Calzada de Don Diego, en concreto al oeste del pueblo, en la provincia de Salamanca.

Según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, la llamada de alerta se produjo a las 21.30 y fue entonces cuando fueron avisados los Bomberos de la Diputación de Salamanca, así que efectivos de la Guardia Civil.

Una dotación de bomberos desplaza desde el parque de Villares de la Reina de encargó de los trabajos para recuperar el cuerpo desde el fondo del pozo. La investigación de las causa de los ocurrido está en manos de la Guardia Civil, que se encargó de instruir las diligencias.