Valladolid apuesta por alojamientos compartidos entre jóvene y mayores de 60 años

Valladolid promueve el acercamiento intergeneracional entre personas mayores y la comunidad universitaria.

Lo hace a través del Programa de Alojamientos Compartidos, una iniciativa enmarcada en el convenio de colaboración con la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y la Universidad de Valladolid, que prevé, entre otras iniciativas, la difusión consensuada de la información derivada del proyecto, así como la sensibilización de la población sobre el colectivo de personas mayores y los beneficios de las relaciones intergeneracionales.

Igualmente, actuará en la captación de personas mayores interesadas a través de la red municipal de recursos destinados a este colectivo, e incluye el seguimiento y tutoría de acciones para el refuerzo de la vida independiente de las personas mayores, que podrán desarrollarse como prácticas de grado del alumnado universitario, y la colaboración en la financiación de los gastos que genere la ejecución del programa.

El Programa de Alojamientos Compartidos ofrece una alternativa de convivencia entre personas mayores de 60 años que vivan solas y estudiantes universitarios, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades y motivaciones de ambos colectivos.

Las personas mayores podrán sentirse acompañadas y contar con apoyos puntuales, mientras que el estudiantado dispondrá de alojamiento en su vivienda, contribuyendo a los gastos generados y asumiendo su propia manutención.

Antes de iniciar la convivencia, se desarrolla un proceso de selección y se establecen acuerdos que garanticen que la experiencia sea beneficiosa para ambas partes, respetando su estilo de vida. Además, el personal técnico realiza un seguimiento continuado para asegurar el éxito de la iniciativa.