El espacio de ocio y compras de Feria de Valladolid refuerza su vínculo con la ciudad

"Feria, tu espacio de ocio y compras", el evento más longevo del calendario de Feria de Valladolid ha echado el cierre este domingo a una edición muy especial y redonda, la número sesenta, con buenas sensaciones y mejores perspectivas.

Y es que miles de personas han visitado este espacio desde que abrió sus puertas el pasado miércoles "manteniendo vivo el vínculo existente de este evento con los vallisoletanos y turistas", en palabras del director general de Feria Valladolid, Alberto Alonso.

De hecho, la memoria de estas seis décadas y la evolución de las ferias hasta nuestros días han estado muy presentes a través de las fotografías y objetos expuestos en el vestíbulo del recinto, donde los visitantes plasmaron sus recuerdos en las tarjetas conmemorativas, ilustradas con fotos de los años 60, una de las cuales se asemeja a ‘El beso’ de Robert Doisneau.

“En España apenas quedan ferias de muestras y su continuidad depende de la capacidad para hacer atractivos los contenidos, tanto los comerciales como los de entretenimiento”, decía Alberto Alonso, quien señalaba que la comparación entre la afluencia de visitantes del año anterior refleja mínimas variaciones en cada jornada, excepto el jueves 11, coincidiendo con la etapa contrarreloj de la Vuelta Ciclista.

En cuanto a los visitantes infantiles, se concentraron en las tardes dado que las clases en las etapas de Infantil y Primaria comenzaron el martes 9.

Cinco ferias en octubre

En las próximas semanas la Feria y el Centro de Congresos albergarán actividades commo las jornadas del Grupo Tecopy y el Colegio Oficial de Agentes Comerciales y nuevas representaciones del espectáculo ‘Lo de Ferias’. Además, el sábado 20 de septiembre tendrá lugar una nueva edición de la exposición monográfica de la raza canina teckel.

El calendario de septiembre incluye también el congreso ‘Somos Castilla y León’, organizado por Diario de Valladolid-El Mundo, y la entrega de dorsales a los participantes en la Media Maratón Ciudad de Valladolid, organizada por el Club Atletas Populares y en el que un año más colabora Intur.

Y en el mes de octubre se celebrarán cinco ferias, el Salón de Gas Renovable, la feria Outlet, la quinta edición de Shooting Locations Marketplace, dirigida a localizaciones de rodajes; DeBoda y la bienal de artes escénicas Mercartes.

A ello se suma la primera edición de FINE Italy, la feria especializada en enoturismo, que tendrá lugar los días 28 y 29 de octubre en Trentino, fruto del acuerdo de colaboración de Feria de Valladolid con Riva del Garda Fiere i Congressi.