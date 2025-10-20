Acceso

Establecen un dispositivo de búsqueda de un vecino de San Cebrián de Campos (Palencia)

La desaparición del hombre de 72 años se notificó a la Guardia Civil de Palencia alrededor de las 22.00 horas de ayer

La Guardia Civil ha desplegado un operativo de emergencia para localizar a un hombre de 72 años desaparecido en el municipio palentino de San Cebrián de Campos.

La desaparición se notificó a la Guardia Civil de Palencia alrededor de las 22.00 horas de ayer. Inmediatamente, los agentes establecieron un dispositivo de búsqueda liderado y coordinado por la Benemérita, que inicialmente contó con varias patrullas de seguridad ciudadana recorriendo la zona.

A partir de las 06.30 horas de este lunes, el operativo se reforzó con unidades especializadas: la USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana), la OMAP (Oficina Móvil de Atención al Peregrino) y el Equipo Pegaso, equipado con drones para inspeccionar áreas de difícil acceso como campos y caminos rurales. Estas incorporaciones buscan agilizar las labores en un terreno rural propenso a complicaciones.

