Establecen un dispositivo de búsqueda de un vecino de San Cebrián de Campos (Palencia)

La Guardia Civil ha desplegado un operativo de emergencia para localizar a un hombre de 72 años desaparecido en el municipio palentino de San Cebrián de Campos.

La desaparición se notificó a la Guardia Civil de Palencia alrededor de las 22.00 horas de ayer. Inmediatamente, los agentes establecieron un dispositivo de búsqueda liderado y coordinado por la Benemérita, que inicialmente contó con varias patrullas de seguridad ciudadana recorriendo la zona.

A partir de las 06.30 horas de este lunes, el operativo se reforzó con unidades especializadas: la USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana), la OMAP (Oficina Móvil de Atención al Peregrino) y el Equipo Pegaso, equipado con drones para inspeccionar áreas de difícil acceso como campos y caminos rurales. Estas incorporaciones buscan agilizar las labores en un terreno rural propenso a complicaciones.