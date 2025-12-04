Este es el cartel completo del Sonorama 2026

El principal festival de música de Castilla y León y uno de los más esperados del panorama nacional, Sonorama Ribera, ya cuenta con el cartel completo. Grandes estrellas de la música indie se volverán a dar cita en la localidad burgalesa de Aranda de Duero, del 5 al 9 de agosto.

El cartel de 2026 vuelve a unir a figuras esenciales de la música española con proyectos emergentes y propuestas internacionales. Entre los nombres más destacados se encuentran artistas como Leiva, Love of Lesbian, Guitarricadelafuente, Iván Ferreiro, Rigoberta Bandini, Los Vinagres, Belén Aguilera, Crystal Fighters, Funambulista, Valeria Castro, Xoel López, Ojete Calor o La M.O.D.A., que regresará a Aranda de Duero, ciudad que ha visto crecer buena parte de su historia.

Junto a ellos convivirán proyectos en plena efervescencia como Niña Polaca, Rusowsky, Vera Fauna, Colectivo da Silva, Marlena, PabloPablo, Ángela González, Oslo Ovnies, Candela Gómez, Tiburona o Maruja Limón, además de propuestas que conectan con nuevas escenas y sonidos, entre ellas Sofía Gabanna, Samuraï o Chiquita Movida.

Sonorama Ribera vuelve con fuerza en su 29ª edición, y lo hace marcando un hito en su historia: por primera vez, el festival desvela de una sola vez todos los nombres que formarán parte de sus escenarios, tanto los urbanos, incluida la mítica Plaza del Trigo, como los del recinto principal, aunque, fieles a su estilo, se reservan el derecho a anunciar sorpresas. Con más de 150 bandas y artistas anunciados desde este primer momento, Sonorama Ribera reafirma su posición como uno de los grandes encuentros musicales del país.

La programación refuerza al mismo tiempo la presencia de bandas que representan el espíritu del festival, de El Mato a un Policia Motorizado a Karavana, pasando por Las Migas, Ortiga o Sexy Zebras, y sigue dando su espacio a grandes artistas urbanxs como Dollar Selmouni, RVFV, LaBlackie o Lapili,subrayando el compromiso del festival con la diversidad estilística y la renovación constante.

La experiencia sonora se completará, como siempre, con la magia del propio pueblo: actuaciones sorpresa, conciertos matinales, gastronomía local y la atmósfera única que cada año convierte a Aranda de Duero en punto de encuentro para miles de amantes de la música. La Plaza del Trigo, uno de los lugares más emblemáticos de la historia del festival, volverá a ser escenario de algunos de los momentos más esperados de esta edición.

La salida a la venta será el viernes 5 de diciembre a las 12:00 h. Los primeros bonos generales saldrán a 78 euros +GG y los VIP a 130 euros + GG.El festival dispondrá de zona de acampada y estará ubicada en el Parque del General Gutiérrez, con mejoras en su espacio y un precio de 22 euros + GG para todos los días del evento.