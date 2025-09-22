Este es el punto de España dónde ha hecho más frío este lunes 22 de septiembre

Aún no es oficialmente otoño, oficialmente entra a las 20,19 horas de este lunes 22 de septiembre, y ya algunos españoles se han congelado, debido a las temperaturas bajo cero, sí, sí, bajo cero, que han registrado algunos municipios de nuetro país. Y es que cómo se venía avisando, el desplome de las temperaturas ha sido exagerado, y los termómetros, literalmente se han congelado.

Esto es lo que deben de pensar los habitantes del punto en el que se ha registrado la temporada más baja este lunes 22 de septiembre. Esos no son otros que los residentes en el abulense Puerto de El Pico, donde a las 7.00 horas de este lunes 22 de septiembre se registraron 2,8 grados bajo cero.

Así lo apunta la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en su informe de observación de temperaturas, vientos y precipitaciones de este lunes, con datos recogidos hasta las 7.00 horas, que muestran como cuatro de los diez termómetros más bajos del país durante la madrugada de este lunes se ubican en Castilla y León.

En la información, también aparece en tercer lugar la localidad segoviana de Cuéllar, donde se registraron -2,6 grados a las 4.50 horas de esta madrugada, mientras que en Fresno de Sayago (Zamora) la temperatura mínima alcanzó los 0,9 grados bajo cero a las 5.40 horas. Finalmente, en la estación de esquí de La Pinilla, en la provincia de Segovia, se registraron -0,6 grados a las 4.50 horas.