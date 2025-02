La Federación de Turismo Rural de Castilla y León traslada a la Junta su preocupación por la "competencia desleal" que vive el sector

Pese a que Castilla y León sigue siendo líder nacional en turismo de interior, la situación que viven los empresarios no es la mejor. La imposición de nuevos proyectos burocráticos y la falta de control sobre algunos proyectos que se están poniendo en marcha les han hecho decir basta. Por este motivo, la Federación de Turismo Rural de Castilla y León trasladó la situación al director general de Turismo de la Junta, Ángel González Pieras. Durante el encuentro que ha sido “positivo” y “fructífero”, según ha podido saber LA RAZÓN, la organización trasladó sus principales demandas, entras las que se encuentra “la competencia desleal” que está sufriendo el sector. Al respecto se quejaron ante el director general de Turismo de que ya hay “innumerables alojamientos que al no estar dados de alta no pagan ni impuestos ni IVA ni nada”.

Otro tema que analizaron fue el nuevo registro de entrada, denominado “el nuevo Gran Hermano” que ha impuesto el Gobierno de Pedro Sánchez, y que la Federación considera “inasumible” sobre todo para los empresarios de turismo rural.

Y es que según recordaron la “mala calidad” de internet en los pueblos de la comunidad hace que la medida sea muy difícil de cumplir.

Por último, la Federación de Turismo Rural de Castilla y León pidió a Ángel González Pieras que “no pueden ser consideradas turismo rural” las viviendas de uso turístico, que cada vez crecen más en número en la región.

Fuentes de la institución señalaron a LA RAZÓN que el director general de Turismo transmitió su “compromiso” con todos estos temas, y les llegó a asegurar que está “totalmente de acuerdo” en que en el sector turístico “no puede valer todo”, por lo que seguirán en contacto para paliar los problemas.

Esta no fue la única buena noticia para la Federación, ya que la reunión que mantuvieron con la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha dado sus frutos, ya que según confirmaron las mimas fuentes, “se ha firmado una moción contra el nuevo registro de entrada de viajeros”.