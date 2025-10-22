El festival Cristóbal Halffter cumple diez años con conciertos en diferentes espacios de Ponferrada

Tras el concierto de apertura celebrado el martes, 21, en la Sala Río Selmo, con obras de Ignacio Mañá y de Cristóbal Halffter y la proyección del documental Charlando con Halffter, un audiovisual inédito producido por el festival a partir de una entrevista realizada al compositor por María José Cordero, el Auditorio del Conservatorio Cristóbal Halffter acogerá el miércoles y jueves, a las 19,30 horas, dos conciertos.

El primero correrá a cargo del Quinteto Spanish Brass, uno de los grupos de cámara más dinámicos y consolidados del panorama musical internacional, galardonado en 2020 con el Premio Nacional de Música, que interpretará piezas de, entre otros, Astor Piazzolla, Antonio Carlos Jobin o Chick Corea.

El jueves se ofrece un concierto a cargo de la violista ponferradina Aglaya González (viola) y acompañada por la pianista polaca Marta Policinska, ambas catedráticas actualmente en el Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” de Sevilla. Interpretarán obras de, entre otros, Conrado del Campo, Dimitri Shostakóvich y Salvador Brotons.

La Camerata Clásica de Ponferrada presentará en el Museo del Bierzo el viernes y sábado un concierto en el que contará como artista invitado con otro ponferradino, el saxofonista David Delgado. Con Daniel Bombín en la dirección artística, la Camerata interpretará el Concierto para saxofón alto de Alexander Glazunov y la Sinfonía de cámara de Dimitri Shostakovitch arreglado para orquesta de cuerda a partir del Cuarteto número 8 del compositor ruso. Este concierto se ofrece el viernes, 24, a las 11 de la mañana como ensayo abierto para el público y el 24 y 25 a las 19,30 horas con localidades a la venta a 7,5 euros.

En el mismo Museo, el sábado, a las 12 horas, se ofrece un concierto con entrada libre en el que se tocarán obras de compositores actuales como David del Puerto, Israel López Estelche, Beatriz Arazamendi y Cristóbal Halffter.

Por último, el domingo, a las 20 horas, en la Basílica de la Encina, se estrenará la pieza Ars rethorica, premiada en la 38 edición del Concurso de Composición para Órgano Cristóbal Halffter, del músico gaditano Fernando Aguilá Macías. La interpretación al órgano correrá a cargo de Ramón Sobrino Cortizo.