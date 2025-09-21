Fuertes tormentas y mucho frío para cerrar el verano en Castilla y León

Se acaba el "loco" verano en Castilla y León. Este domingo 21 de septiembre concluye un periodo estival en el que la inestabilidad climática ha sido la gran protagonista, con olas de calor, que han provocado numerosos incendios forestales en la Comunidad, y después descenso de temperaturas acompañado de fuertes tormentas. Estas circunstancias van a continuar, ya que la Agencia Estatal de Metereología (AEMET) activa el aviso amarillo en diversas provincias de la Región.

Además prevé intervalos nubosos, con nubosidad más abundante en el tercio norte y este. Lluvias y chubascos ocasionales de madrugada, tendiendo a remitir durante la mañana menos en el norte montañoso y tercio este, donde serán probables durante toda la jornada. Los chubascos podrán ir acompañados de fuertes tormentas. También se anuncia viento de del oeste y noroeste, flojo o moderado, con algunas rachas fuertes por la tarde.

La AEMET anuncia, a su vez, temperaturas en notable descenso, más acusado en las máximas, que incluso podrá ser extraordinario en el extremo nororiental. En lo que se refiere a las ciudades, lasmínimas, que en ningún caso llegarán a los 10 grados, oscilarán entre los cuatro grados de Burgos; los seis de Palencia y Soria; los siete de Ávila y León; los ocho de Segovia; y los nueve grados de Salamanca, Valladolid y Zamora.

Por su parte, las temperaturas máximas en las capitales de provincia de Castilla y León, que rebasarán por muy poco los 20 grados y en algunos casos ni eso, se situarán entre los 16 grados de Burgos; los 18 de Soria; los 19 de Ávila y León; los 20 de Segovia; los 21 de Palencia, Salamanca y Valladolid; y los 23 grados de Zamora.