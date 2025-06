El futuro de Europa protagonizará el "Hay Festival Segovia" 2025

Hay Festival anuncia hoy el programa de su 20ª edición en Segovia, que tendrá lugar el 11 al 14 de septiembre. El futuro de Europa centrará los análisis y reflexiones de expertos internacionales en esta nueva edición.

Afrontando los mayores desafíos del continente mientras se publican en España los mejores libros de ficción y no ficción de la temporada, el programa de Hay Festival Segovia ofrece una nueva mirada al mundo con escritores y periodistas galardonados, artistas y diseñadores, responsables de políticas globales e innovadores en conversaciones y actividades. Lo hará a través de un ambicioso programa multidisciplinar que incluye 60 eventos y la participación de alrededor de un centenar de importantes personalidades procedentes de 16 países. Un año más, IE University, a través de la Fundación IE, es el principal colaborador y socio académico de Hay Festival. El campus de la institución académica en Segovia será una de las sedes principales de los eventos.

Hay Festival Segovia, uno de los más importantes festivales de ideas, pensamiento y literatura de España, acogerá en septiembre grandes voces desde la política y la economía como Enrico Letta, ex primer ministro italiano y Decano de IE School of Politics, Economics and Global Affairs, el ex viceprimer ministro británico Nick Clegg, la economista y líder universitaria, Minouche Shafik, y el ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores Josep Borrell. En el evento también participarán historiadores como Paul Preston y Orlando Figes, filósofos como A.C Grayling y Rob Riemen, los artistas Secundino Hernández, Hubertus von Holenlohe y Alberto García-Alix; la actriz, directora y cantante Maria de Medeiros; el escritor Marcelo Rubens Paiva; los clasicistas Emilio del Río y Andrea Marcolongo; los novelistas David Uclés, Juan Gabriel Vásquez, Leonardo Padura, Javier Cercas, Dolores Redondo, María Dueñas y Yael van der Wouden; los poetas Momtaza Mehri y Javier Velaz. Y como en cada edición, se celebrará el debate FT Weekend, centrado en “Estados Unidos, Europa ¿Amigos para siempre?”.

Entre otros proyectos de Hay Festival Global, figuran las conversaciones Sur-Norte con Open Society Foundations, proyectos con CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), AECID y la entidad española de acción cultural AC/E, que forjan conexiones globales esenciales a través de las fronteras. Mientras tanto, un evento especial con el Financial Times explora la alianza transatlántica, conmemorando los 249 años de la Independencia de Estados Unidos.

Los programas de divulgación y educación en toda la región, que incluyen eventos gratuitos en universidades para estudiantes y talleres en prisiones locales, continúan ampliando el acceso a la inspiración del Festival. Algunas sesiones se transmitirán en directo online, manteniendo así el compromiso de Hay Festival Global con la accesibilidad digital.

Segovia se presenta como un escenario único para eventos, ya que la ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ofrece mucho que disfrutar más allá de los escenarios del Festival, desde el imponente acueducto romano hasta el Alcázar.

La CEO de Hay Festival Global, Julie Finch, señala: “En los últimos 12 meses, hemos visto la velocidad a la que nuestro mundo puede cambiar y los grandes desafíos que enfrentamos en nuestros tiempos. Este es el programa de Hay Festival para abordar nuestros desafíos compartidos con determinación y esperanza, celebrando las nuevas ideas y el poder de la narración para mejorar nuestras vidas”.

La directora del Hay Festival Segovia, Sheila Cremaschi, añade: “Europa se encuentra en un momento crítico. Tras décadas de paz, el continente vuelve a enfrentarse a la guerra, el auge de la extrema derecha y la pérdida de influencia en el escenario geopolítico. Un caleidoscopio de nombres de diversos ámbitos se une a nosotros para repensar Europa. Porque, en la profundidad de problemas como los que afrontamos actualmente, la cultura se revela como el principal instrumento de poder blando; la mejor manera de defender y promover valores compartidos”.