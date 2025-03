La galería de arte al aire libre más bonita del mundo está en Palencia

Quién podría pensar que una pequeña localidad de apenas un centenar de habitantes en la provincia de Palencia podría albergar reproducciones de obras de grandes artistas como Luis Gordillo, Antonio López o Javier Mariscal entre sus muros y fachadas y convertirse así en toda una pinacoteca al aire libre. Boadilla de Rioseco, a apenas a 40 kilómetros de la capital palentina, se ha convertido en un lugar de peregrinaje obligado para los amantes del arte que disfrutan contemplando pinturas provenientes de rincones tan lejanos como Brasil.

Hace ya 15 años, dos hermanos, Javier y Juan Carlos Melero decidieron emprender un proyecto en honor a su madre, Paula Melero, que era quien les llevaba a veranear durante su niñez a la localidad. La idea fundamental era rescatar del olvido a esta pequeña localidad terracampina gracias a 'Arte contra el Olvido'.

“No hemos dejado de ir nunca y teníamos una deuda moral con un lugar tan especial para nosotros”, explica Javier Merino, impulsor junto a su hermano de la iniciativa. “Nuestras raíces vienen de allí y por eso hemos querido sacar del anonimato a Boadilla y lo hicimos con lo que sabemos, a través del arte”.

El pueblo palentino de Boadilla de Rioseco, utiliza desde hace años el arte como medio para rescatarse del anonimato con el nombre de Arte contra el Olvido Brágimo Ical

Una galería que no tiene horas, ni puertas, que se puede visitar en cualquier momento del día y del año. Tras poner en marcha la idea, los hermanos Melero decidieron pedir ayuda a amigos que enseguida se prestaron a colaborar. “Nos cedieron algunas de sus obras y pudimos contar con material de artistas ya consagrados como Antonio López, Luis Gordillo o Javier Mariscal.

“Nos sorprendió mucho el caso de Antonio López”, explica Javier. Se trata, a buen seguro, de uno de los pintores vivos más cotizados de España. Javier se puso en contacto con su hija, a la que conocía personalmente y mediante ella pudo acercarse a la figura de tan insigne artista que enseguida quedó prendado de la idea y del pueblo. “Antonio es de Tomelloso y al ver Boadilla se quedó fascinado. De hecho, lejos de legarnos una obra, nos cedió tres”, señala con orgullo.

Sobre Luis Gordillo, el acercamiento fue un poco más personal puesto que Juan Carlos Melero, estuvo muchos años trabajando junto a él haciendo arte digital. “Mi hermano era el cerebro y Gordillo la herramienta de una unión que duró 16 años, por eso tenemos obras de él en Boadilla”, reconoce Javier.

En la actualidad existen 99 elementos artísticos en los muros y fachadas de la localidad palentina. Una galería muy especial que a veces se deteriora debido sobre todo a las condiciones meteorológicas, por ello de vez en cuando se van sustituyendo las obras “a medida que van perdiendo su color original”, explica Javier.

El pasado año, el proyecto tomó un cariz más internacional, ya que contó con artistas de 12 obras de 12 países diferentes. Rusia, Nigeria, Venezuela, Guatemala… “Me suelo dirigir a los artistas a través de la red cuando veo sus obras, sin conocerles de nada. Boadilla es una ventana muy bonita para mostrar las obras de arte en una galería tan especial”.

Además, la localidad es un gran escaparate para artistas que comienzan a dar sus primeros pasos en el mundo del arte. “Estamos abiertos a todos, no solamente a gente famosa, esa es solo la guinda del pastel”, asegura Javier, que explica que hace un tiempo se puso en contacto con él a través de internet un artista brasileño que se había enterado del proyecto.

“Fue en 2017”, señala. “Me dijo que quería colaborar con nosotros, yo le expliqué que no podía pagarle el avión porque este proyecto no tiene ninguna aportación económica, fue entonces cuando él me dijo que solo necesitaba cama y comida”, explica. “El tío se recorrió miles de kilómetros para llegar a Boadilla en pleno mes de agosto, con el calor que hace por estas tierras y se puso a pintar y la verdad es que quedó maravillado”, asegura Javier.

Cada vez son más los turistas que se acercan hasta la localidad palentina para contemplar el arte impregnado en la piedra y ese, es un de los objetivos que la familia Melero ha logrado gracias a su dedicación y trabajo. “Nuestra intención es que la gente que pasa por la carretera entre Villada y Villalón que no pase de largo y pare y eso lo estamos consiguiendo”, explica Javier que durante todos estos años ha recibido los elogios y halagos de sus vecinos y amigos por el trabajo desempeñado, aunque él en la actualidad resida en Madrid. “Vamos por muy buen camino para que Boadilla no se quede en el olvido”.

Pero también es fundamental la ayuda de los vecinos, que de manera desinteresada ceden las fachadas de sus casas para adornarlas con estas peculiares obras de arte al aire libre con diferentes formatos. “Es como una macedonia de frutas en lo que hay de todo y afortunadamente llama mucho la atención”, explica Javier, que reconoce que muchos artistas tienen mucho entusiasmo por colaborar con este proyecto. “Nunca habíamos pensado llegar a este punto, creo que ha superado totalmente nuestras expectativas”, apunta.

Pero las obras no están solas, vienen acompañadas de diferentes códigos QR en los que se expone la obra del artista y qué supone la pintura que los visitantes tienen enfrente. Además, ese mismo código nos lleva a una web en la que se encuentran todas las obras y donde se puede descargar un plano que nos indica donde está cada obra.

Un oasis repleto de arte en mitad de Tierra de Campos en la que artistas, vecinos, arte y visitantes conviven en la que podríamos denominar la galería de arte al aire libre más bonita del mundo.