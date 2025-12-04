Acceso

Galletas Gullón conquista el galardón a la Internacionalización en los Premios del Sector Agroalimentario Español

La galletera recibe el reconocimiento de El Economista y Banco Santander por su liderazgo en la apertura de mercados exteriores y su apuesta por las galletas saludables

El director de Expansión de Galletas Gullón, Gonzalo Machado, recoge el galardón
El director de Expansión de Galletas Gullón, Gonzalo Machado, recoge el galardón
La empresa palentina Galletas Gullón fue distinguida con el Premio a la Internacionalización en la primera edición de los Premios del Sector Agroalimentario Español, organizados por el diario El Economista y Banco Santander.

Estos galardones, que cuentan con cuatro categorías (Internacionalización, Innovación, Sostenibilidad y Premio Global a la Gestión Empresarial), buscan reconocer la labor de empresas, instituciones y emprendedores que impulsan el crecimiento y la competitividad del sector agroalimentario español mediante la innovación, la expansión internacional y el compromiso con la sostenibilidad.

El jurado valoró especialmente la capacidad de Galletas Gullón para abrir y consolidar nuevos mercados, así como su adaptación de un catálogo de productos saludables a las demandas de consumidores de todo el mundo. En la actualidad, las galletas de la compañía palentina se comercializan en más de 125 países, y las exportaciones representan ya el 44 por ciento de su facturación en 2024.

El director de Expansión de Galletas Gullón, Gonzalo Machado, recogió el premio y señaló que "la expansión internacional de Gullón está íntimamente ligada a nuestra capacidad para innovar en productos saludables y de alta calidad. Este galardón confirma que nuestro modelo funciona y que somos capaces de competir en mercados muy diversos gracias a una propuesta diferencial. Seguiremos creciendo de forma sostenida, reforzando nuestra identidad y ampliando presencia en regiones estratégicas”.

Las zonas de mayor crecimiento para la galletera son Oriente Medio, Asia-Pacífico y el norte de África, regiones donde su escala industrial, fiabilidad como proveedor y oferta de galletas saludables le están abriendo nuevas oportunidades de negocio.

