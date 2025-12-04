Galletas Gullón conquista el galardón a la Internacionalización en los Premios del Sector Agroalimentario Español

La empresa palentina Galletas Gullón fue distinguida con el Premio a la Internacionalización en la primera edición de los Premios del Sector Agroalimentario Español, organizados por el diario El Economista y Banco Santander.

Estos galardones, que cuentan con cuatro categorías (Internacionalización, Innovación, Sostenibilidad y Premio Global a la Gestión Empresarial), buscan reconocer la labor de empresas, instituciones y emprendedores que impulsan el crecimiento y la competitividad del sector agroalimentario español mediante la innovación, la expansión internacional y el compromiso con la sostenibilidad.

El jurado valoró especialmente la capacidad de Galletas Gullón para abrir y consolidar nuevos mercados, así como su adaptación de un catálogo de productos saludables a las demandas de consumidores de todo el mundo. En la actualidad, las galletas de la compañía palentina se comercializan en más de 125 países, y las exportaciones representan ya el 44 por ciento de su facturación en 2024.

El director de Expansión de Galletas Gullón, Gonzalo Machado, recogió el premio y señaló que "la expansión internacional de Gullón está íntimamente ligada a nuestra capacidad para innovar en productos saludables y de alta calidad. Este galardón confirma que nuestro modelo funciona y que somos capaces de competir en mercados muy diversos gracias a una propuesta diferencial. Seguiremos creciendo de forma sostenida, reforzando nuestra identidad y ampliando presencia en regiones estratégicas”.

Las zonas de mayor crecimiento para la galletera son Oriente Medio, Asia-Pacífico y el norte de África, regiones donde su escala industrial, fiabilidad como proveedor y oferta de galletas saludables le están abriendo nuevas oportunidades de negocio.